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Zaporizhzhia Nuclear Plant : जापोरिजि‍या न्यूक्लियर प्लांट की विकिरण प्रयोगशाला पर यूक्रेनी ड्रोन हमले का दावा, आईएईए ने जताई चिंता

यूक्रेन युद्ध के बीच परमाणु संयंत्र पर हमला, आईएईए ने जताई गंभीर चिंता
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Dainik Hawk·
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May 04, 2026, 11:41 AM
जापोरिजि‍या न्यूक्लियर प्लांट की विकिरण प्रयोगशाला पर यूक्रेनी ड्रोन हमले का दावा, आईएईए ने जताई चिंता

मॉस्को: मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रविवार को जापोरिजि‍या न्यूक्लियर पावर प्लांट की बाहरी विकिरण निगरानी प्रयोगशाला पर यूक्रेनी सेना ने ड्रोन से हमला किया।

प्लांट के प्रबंधन के बयान के मुताबिक, रूसी सरकारी समाचार एजेंसी 'तास' ने रिपोर्ट किया कि “उपकरणों को कोई गंभीर नुकसान नहीं हुआ है और किसी के घायल होने की भी खबर नहीं है।”

बयान में कहा गया, “यूक्रेनी सशस्त्र बल जापोरिजि‍या न्यूक्लियर पावर प्लांट की विकिरण सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। आज दोपहर यूक्रेनी सेना ने प्लांट की बाहरी विकिरण निगरानी प्रयोगशाला पर ड्रोन से हमला किया।”

अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) ने कहा कि उसे प्लांट की तरफ से इस हमले की जानकारी मिली है, जिसमें बताया गया कि एक ड्रोन ने बाहरी विकिरण नियंत्रण प्रयोगशाला (ईसीआरएल) को निशाना बनाया।

आईएईए ने यह भी बताया कि उसकी टीम ने उस जगह तक पहुंचने की अनुमति मांगी है। आईएईए के महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रोसी ने दोहराया कि “परमाणु स्थलों के आसपास किसी भी तरह के हमले परमाणु सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं।”

रिपोर्ट के अनुसार, यह प्रयोगशाला प्लांट के आसपास के इलाके में लगातार विकिरण की स्थिति पर नजर रखती है, मौसम से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करती है और किसी आपात स्थिति में संभावित असर का अनुमान लगाने में मदद करती है।

प्लांट प्रबंधन ने कहा, “ऐसी कार्रवाइयां सिर्फ परमाणु सुरक्षा ही नहीं, बल्कि विकिरण निगरानी प्रणाली के लिए भी खतरा हैं, जिससे आपात स्थिति में सही समय पर आकलन और प्रतिक्रिया पर असर पड़ सकता है।”

पिछले महीने भी जापोरिजि‍या न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक ड्रोन हमले में एक ड्राइवर की मौत हो गई थी। प्लांट ने बताया कि यूक्रेनी सशस्त्र बलों की ओर से आसपास के इलाके और उसके सैटेलाइट शहर एनरगोडार में भी हमले हुए हैं।

जापोरिजि‍या न्यूक्लियर पावर प्लांट यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु बिजली संयंत्र है और दुनिया के दस सबसे बड़े परमाणु बिजली संयंत्रों में भी शामिल है।

--आईएएनएस

 

 

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