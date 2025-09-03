अन्तरराष्ट्रीय

'युद्ध विजय' की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पेइचिंग में एक भव्य स्वागत समारोह का आयोजन

Sep 03, 2025

बीजिंग, 3 सितंबर (आईएएनएस)। चीनी जनता के जापानी अतिक्रमण विरोधी युद्ध और विश्व फासीवाद विरोधी युद्ध विजय की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पेइचिंग के जन वृहद भवन में 3 सितंबर को एक भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया गया।

सीपीसी केंद्रीय समिति के महासचिव, चीन के राष्ट्रपति और केंद्रीय सैन्य आयोग के अध्यक्ष शी चिनफिंग ने इस स्वागत समारोह में भाग लिया और एक महत्वपूर्ण भाषण दिया, जिसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि न्याय में विश्वास अडिग है, शांति की इच्छा और लोगों की शक्ति अजेय है। हमें हर समय सभी मानव जाति के सामान्य मूल्यों को बढ़ावा देना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय निष्पक्षता और न्याय की दृढ़ता से रक्षा करनी चाहिए, और दुनिया को उज्ज्वल बनाना चाहिए; हमें शांतिपूर्ण विकास के मार्ग पर चलना चाहिए, विश्व शांति और सुरक्षा की दृढ़ता से रक्षा करनी चाहिए, और मानव जाति के साझे भविष्य वाले समुदाय का निर्माण करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए; हमें लोगों की भलाई में सुधार करने के लिए अथक प्रयास करना चाहिए।

3 सितंबर को, चीनी केंद्रीय सैन्य आयोग के अध्यक्ष शी चिनफिंग ने चीनी जनता के जापानी अतिक्रमण विरोधी युद्ध और विश्व फासीवाद विरोधी युद्ध की जीत की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सैन्य परेड में भाग लेने वाले सभी कर्मियों की सराहना करने के लिए एक सामान्य आदेश पर हस्ताक्षर किए।

सामान्य आदेश में बताया गया कि चीनी जनता के जापानी अतिक्रमण विरोधी युद्ध और विश्व फासीवाद विरोधी युद्ध की जीत की 80वीं वर्षगांठ के भव्य स्मरणोत्सव में भाग लेने वाले सैनिकों ने, चीन लोक गणराज्य के सशस्त्र बलों के प्रतिनिधियों के रूप में, उच्च उत्साही रवैये और शानदार और भव्य गति के साथ सीपीसी और लोगों की समीक्षा को शानदार ढंग से स्वीकार किया, और एक भव्य सैन्य परेड प्रस्तुत की जिसने जापानी आक्रमण के विरुद्ध युद्ध के प्रतिरोध की भावना को आगे बढ़ाया, समय की विशेषताओं को मूर्त रूप दिया, और एक मजबूत सेना की शैली का प्रदर्शन किया।

3 सितंबर की रात को, चीन की राजधानी पेइचिंग में स्थित जन वृहद भवन में "न्याय की जीत होगी" नामक भव्य रात्रि समारोह का आयोजन किया गया, जो चीनी जनता के जापानी अतिक्रमण विरोधी युद्ध और विश्व फासीवाद विरोधी युद्ध की विजय की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग और अन्य चीनी नेता, जापानी आक्रमण के विरुद्ध युद्ध के दिग्गज, सम्मान और पुरस्कार प्राप्त करने वालों के प्रतिनिधि, जमीनी स्तर के समुदायों के प्रतिनिधि और सभी क्षेत्रों के अन्य लोग इस समारोह में शामिल हुए।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एएस/

