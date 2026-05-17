यूरोविजन 2026 में यूरोपीय देशों ने इजरायल का किया विरोध, रक्षा मंत्री कॉट्ज ने की कड़ी आलोचना

तेल अवीव, 17 मई (आईएएनएस)। फिलिस्तीन में हमास के खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर इजरायल का विरोध अब मनोरंजन के मंच तक पहुंच चुका है। वियना में आयोजित यूरोविजन सॉन्ग 2026 कॉन्टेस्ट में यूरोपीय देशों ने इजरायल के हिस्सा लेने का विरोध किया था।

हालांकि, इजरायली नागरिक नोआम बेटन को यूरोविजन सॉन्ग 2026 में दूसरा स्थान मिला। इसके बाद इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल कॉट्ज ने बेटन को इस जीत की बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने स्पेन और दूसरे यूरोपीय देशों की कड़ी आलोचना की है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए पोस्ट में, हिब्रू और स्पैनिश दोनों में लिखे एक पोस्ट में, कॉट्ज ने इजरायली सेना के रक्षा प्रतिष्ठान और सैनिकों की ओर से नोआम बेटन को बधाई दी। उन्होंने बेटन की उपलब्धि को स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज और उनके अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों की ओर से चलाए जा रहे भड़काऊ और बदनाम करने वाले अभियान का सफल जवाब बताया।

कॉट्ज ने लिखा, "रक्षा प्रतिष्ठानों और आईडीएफ के सैनिकों की तरफ से, मैं नोआम बेटन को बधाई देता हूं कि उन्होंने पेड्रो सांचेज और उनके साथियों के भड़काने और बदनाम करने वाले कैंपेन के बावजूद यूरोविजन में दूसरा स्थान हासिल करके बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। आपने एक हीरो की तरह काम किया, इजरायल को सम्मान और गर्व दिलाया और आईडीएफ के उन सैनिकों को खुशी दी जो अपनी सुरक्षा के लिए लड़ते हैं, साथ ही इजरायल के सभी नागरिकों को भी। इजरायल के लोग जिंदा हैं!"

नतीजों के बाद, इजरायल के राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग ने बेटन को उनकी कामयाबी के लिए बधाई दी और उनके परफॉर्मेंस और अंतरराष्ट्रीय मंच पर इजरायल के अच्छे रिप्रेजेंटेशन की सराहना की। राष्ट्रपति हर्जोग ने कहा, "आपने हमें बहुत प्रभावित किया। आप बस कमाल के हैं। परफॉर्मेंस एकदम सही थी और आपने इजरायल के लोगों को सम्मान दिलाया। स्टेज पर आपका शांत और संयम बहुत बढ़िया था, सच में बहुत बढ़िया। आप और मजबूत होते जाएं।" वहीं, इस कॉम्पिटिशन में बुल्गारिया ने जीत हासिल की।

स्पेन यूरोविजन का बिग फाइव फाइनेंशियल कंट्रीब्यूटर है। यह आयरलैंड, नीदरलैंड, स्लोवेनिया और आइसलैंड के साथ इजरायली कंटेस्टेंट के खिलाफ ब्रॉडकास्ट बॉयकॉट का हिस्सा था। उनके नेशनल पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स ने शो एयर करने या कंटेस्टेंट्स को भेजने से मना कर दिया। इन्होंने गाजा में नरसंहार वाली लड़ाई के बाद इजरायल को मुकाबला करने देने के यूरोपीय ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के फैसले पर एतराज जताया था।

लाइव सेमीफाइनल और फाइनल इवेंट के दौरान दर्शकों के बॉयकॉट और प्रदर्शनों के बीच, बेटन का गाना लोगों को पसंद आया और उन्हें दूसरा स्थान मिला। वहीं मिशेल बुल्गारिया ने इस इवेंट में जीत अपने नाम की।

बता दें, फिलिस्तीन में हमास के खिलाफ इजरायल की कार्रवाई का कई देशों ने विरोध किया। लगातार अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इजरायल के खिलाफ इस तरह के विरोध सामने आ रहे हैं। यही कारण है कि यूरोविजन सॉन्ग 2026 में इजरायल के हिस्सा लेने का विरोध किया गया।

--आईएएनएस

केके/एएस