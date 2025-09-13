यरूशलम के होटल में संदिग्ध ने चाकू से हमला कर दो लोगों को किया घायल, एक की हालत गंभीर

यरुशलम, 12 सितंबर (आईएएनएस)। यरुशलम के पश्चिम में किबुत्ज त्जुबा स्थित होटल में एक संदिग्ध ने चाकू के ताबड़तोड़ वार से दो लोगों को घायल कर दिया। एक शख्स की हालत गंभीर बताई जा रही है।

हिब्रू मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, संदिग्ध हमलावर उसी प्रतिष्ठान का एक कर्मचारी था, जिसकी उम्र 42 साल है और जो कथित तौर पर पूर्वी यरुशलम के शुआफत का रहने वाला है। सुरक्षा संबंधी अपराधों का उसका इतिहास भी रहा है।

चैनल 12 ने प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से बताया कि हमलावर ने होटल की रसोई से एक चाकू लिया और हमला करने से पहले धार्मिक नारे लगाए। उसने 50 वर्षीय व्यक्ति को चाकू मारा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, और 23 वर्षीय व्यक्ति को भी चाकू मारा, लेकिन उसे मामूली चोट आई है।

कानून प्रवर्तन अधिकारियों के अनुसार, होटल में ठहरे एक शख्स ने उसे काबू में किया। वो पुलिस अधिकारी था लेकिन उस वक्त ड्यूटी पर तैनात नहीं था।

कथित तौर पर, जिस अधिकारी ने हमलावर को गिरफ्तार किया, वह होटल में एक पारिवारिक कार्यक्रम में गया था, जहां उसने देखा कि कुछ लोग जल्दी-जल्दी इमारत से बाहर निकल रहे थे।

जिस दिशा से नागरिक भाग रहे थे, उस दिशा में आगे बढ़ने पर, उन्होंने हमलावर को देखा और उसका सामना किया।

अधिकारी ने कहा, "मैंने घटनास्थल पर मौजूद नागरिकों के लिए खतरा कम करने के लिए बंदूक चलाने के बजाय अपने हाथों से हमलावर को काबू किया। अन्य बहादुर नागरिकों की मदद से, मैंने उसे जमीन पर लिटा दिया और हथकड़ी लगा दी।"

पुलिस के एक बयान के अनुसार, चाकू लगने से घायल हुए लोगों में से एक अधिकारी का चचेरा भाई था।

'मैगन डेविड एडोम पैरामेडिक्स' चाकू लगने की घटना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने घायल 23 वर्षीय युवक को होटल की पार्किंग में बैठा पाया। फिर उसे सामान्य हालत में अस्पताल ले जाया गया।

पैरामेडिक्स ने बाद में 50 वर्षीय युवक को होटल के भोजन कक्ष में सीने में चाकू लगने से घायल पाया। उसे भी अस्पताल ले जाया गया।

यरूशलम के पुलिस कमांडर अमीर अरजानी स्थिति का आकलन करने होटल पहुंचे।

--आईएएनएस

केआर/