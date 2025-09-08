यरुशलम गोलीबारी की पीएम मोदी ने की निंदा, कहा- 'आतंकवाद के खिलाफ भारत जीरो टॉलरेंस नीति पर अडिग'

नई दिल्ली, 8 सितंबर (आईएएनएस)। इजरायल के यरुशलम में कुछ बंदूकधारियों ने आम लोगों पर गोलियां बरसाईं, जिसमें पांच लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को इस हादसे पर दुख जताया।

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करके यरुशलम में निर्दोषों पर किए गए हमले की निंदा की। उन्होंने कहा, "यरुशलम में निर्दोष नागरिकों पर हुए जघन्य आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हैं। हम पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं।"

आतंक के खिलाफ भारत के रुख को दोहराते हुए उन्होंने लिखा, "भारत आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा करता है और आतंकवाद के प्रति अपनी शून्य सहनशीलता की नीति पर अडिग है।"

बता दें कि स्थानीय मीडिया के मुताबिक सोमवार को यरुशलम के रामोट जंक्शन पर गोलीबारी में पांच लोग मारे गए। मैगन डेविड एडोम (एमडीए) एम्बुलेंस सेवा ने बताया कि चार पीड़ितों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पांचवें की अस्पताल में मौत हो गई।

एमडीए के अनुसार, सात अन्य की हालत गंभीर है, दो की हालत स्थिर है और तीन की बेहतर है।

'द टाइम्स ऑफ इजरायल' ने चैनल 12 की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि हमले के लिए जिम्मेदार दो आतंकवादियों को एक सैनिक और एक हथियारबंद हरेदी युवक ने गोली मार दी।

पुलिस ने बताया, "मौके पर मौजूद एक सुरक्षा अधिकारी और एक नागरिक ने आतंकवादियों पर गोलियां चलाईं और उन्हें मार गिराया।"

पुलिस ने एक बयान में कहा कि उप पुलिस प्रमुख अवशालोम पेलेड बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिसकर्मी भी गोलीबारी स्थल पर मौजूद हैं और संभावित विस्फोटकों की जांच कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि हमले के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सुरक्षा विभाग के प्रमुखों संग 'सुरक्षा आकलन' कर रहे हैं।

