यूरोपीय संघ यूक्रेन में नहीं चाहता शांति : लावरोव

मास्को, 24 अगस्त (आईएएनएस)। रूस ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक की मांग करके 'खेल' खेलने का आरोप लगाया है। साथ ही, रूस ने उनकी 'वैधता' पर भी सवाल उठाया है। साथ ही, उनके यूरोपीय समर्थकों पर संघर्ष को लंबा खींचने की कोशिश करने का आरोप लगाया है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कूटनीतिक समाधान के पक्षधर हैं।

आरटी की रिपोर्ट के अनुसार, रविवार को प्रसारित एनबीसी के साथ एक साक्षात्कार में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि रूस यूक्रेनी नेता व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ बातचीत के लिए तैयार है, क्योंकि वह कीव में 'शासन के वास्तविक प्रमुख' हैं, लेकिन किसी भी समझौते पर केवल यूक्रेन के एक वैध प्रतिनिधि द्वारा ही हस्ताक्षर किए जा सकते हैं।

उन्होंने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और जेलेंस्की के बीच सीधी बातचीत से इनकार नहीं किया, बशर्ते कि यह बैठक वास्तव में कुछ तय करने वाली हो", लेकिन उन्होंने कहा कि इस तरह की बातचीत के लिए आवश्यक आधार तैयार नहीं है।

जेलेंस्की को 'शासन के वास्तविक प्रमुख' मानते हुए, लावरोव ने कहा, "यूक्रेनी पक्ष की ओर से समझौते पर हस्ताक्षर कौन करेगा, यह मुद्दा बहुत गंभीर है और मास्को को सभी को यह स्पष्ट रूप से समझाना होगा कि हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति वैध है।"

जेलेंस्की का राष्ट्रपति कार्यकाल एक साल से भी ज्यादा समय पहले समाप्त हो गया था, और उन्होंने मार्शल लॉ का हवाला देते हुए नए चुनाव कराने से इनकार कर दिया है।

लावरोव ने यह भी दावा किया कि पुतिन के साथ बैठक के लिए जेलेंस्की का आह्वान 'मूल रूप से एक खेल' है और यूक्रेनी नेता की संदिग्ध वैधता को मजबूत करने का एक तरीका है।

उन्होंने एनबीसी को बताया, "यह एक ऐसा खेल है जिसमें वह बहुत माहिर हैं, क्योंकि वह जो कुछ भी करते हैं उसमें नाटकीयता चाहते हैं। उन्हें सार की कोई परवाह नहीं है।"

हालांकि, उन्होंने ऐसी बातचीत की प्रभावशीलता पर सवाल उठाया, जिससे कोई नतीजा नहीं निकलेगा, और ऐसे मामलों का हवाला दिया जहां जेलेंस्की ने सीधे तौर पर ट्रंप की अवज्ञा की है।

"जेलेंस्की ने हर बात के लिए न कह दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कोई भी उन्हें नाटो में शामिल होने से नहीं रोक सकता। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि वह किसी भी क्षेत्र पर चर्चा नहीं करने जा रहे हैं।"

रूसी मंत्री ने यूक्रेन के यूरोपीय सहयोगियों पर यह भी आरोप लगाया कि वे यूक्रेन में संघर्ष जारी रखना चाहते हैं, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति ऐसा लगता है कि उन्होंने सचमुच कूटनीति का रास्ता अपना लिया है।

उन्होंने कहा कि अलास्का में राष्ट्रपति पुतिन और ट्रंप के बीच अभूतपूर्व शिखर सम्मेलन पर कई यूरोपीय नेताओं की प्रतिक्रिया, और कई दिनों बाद जेलेंस्की के साथ हुई अनुवर्ती वार्ता के दौरान उनके बयानों से पता चलता है कि वे अभी भी युद्ध के रास्ते पर हैं।

लावरोव ने एनबीसी को बताया, "इन यूरोपीय प्रतिनिधियों की प्रतिक्रिया और वे जो कर रहे थे, उससे पता चलता है कि वे शांति नहीं चाहते। वे कहते हैं कि हम यूक्रेन की हार नहीं होने देंगे। हम रूस को जीतने नहीं देंगे।

इस बीच, मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने एक वैकल्पिक दृष्टिकोण अपनाया है, जिसने रूस का सम्मान आकर्षित किया, क्योंकि वे 'अमेरिकी राष्ट्रीय हितों' की रक्षा कर रहे थे।

लावरोव ने जोर देकर कहा, "वे आपस में क्या चर्चा करते हैं, यह कोई रहस्य नहीं है। हम यूक्रेन में शांति चाहते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप यूक्रेन में शांति चाहते हैं।"

उन्होंने याद दिलाया कि कैसे इस्तांबुल में बातचीत के दौरान रूस और यूक्रेन संघर्ष के शुरुआती दौर में एक शांति समझौते के करीब पहुंच गए थे, लेकिन आरोप लगाया कि तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी में तत्कालीन जो बाइडेन प्रशासन के कई अधिकारियों ने इसे विफल कर दिया था।

एनबीसी के साथ साक्षात्कार में जब लावरोव से पूछा गया कि क्या मास्को के सैन्य आक्रमण को रोकना ही एकमात्र रियायत है जिसे वह देने को तैयार है, तो उन्होंने कहा, "हमें भू-भागों में कोई दिलचस्पी नहीं है। हमारे पास धरती पर सबसे बड़ा भू-भाग है।"

"हमें चिंता है उन लोगों की जो उन जमीनों पर रहते हैं, जिनके पूर्वज सदियों से वहां रहते आए हैं।"

लावरोव ने कहा कि मास्को का लक्ष्य यूक्रेनी क्षेत्र से रूस के लिए आने वाले किसी भी सुरक्षा खतरे को दूर करना और साथ ही रूसी और रूसी भाषी लोगों के अधिकारों की रक्षा करना है, जो मानते हैं कि वे रूसी संस्कृति और रूसी इतिहास से जुड़े हैं।

संयोग से, जेलेंस्की ने रविवार को क्रीमिया पर अपना दावा वापस लेने या रूस को कोई भी क्षेत्रीय रियायत देने के अमेरिकी आह्वान को खारिज कर दिया।

