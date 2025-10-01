यूरोपीय संघ की बैठकों से पहले डेनमार्क ने बढ़ाई सुरक्षा, ईयू सहयोगियों ने भी की मदद की पेशकश

ओस्लो, 1 अक्टूबर (आईएएनएस)। डेनमार्क के रक्षा मंत्रालय ने ऐलान किया है कि अमेरिका बुधवार को यूरोपीय संघ (ईयू) के राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों की अनौपचारिक बैठक के साथ-साथ गुरुवार को कोपेनहेगन में यूरोपीय राजनीतिक समुदाय (ईपीसी) शिखर सम्मेलन के दौरान डेनमार्क को ड्रोन रोधी क्षमताएं प्रदान करेगा।

बता दें, 2 अक्टूबर को यूरोपीय राजनीतिक समुदाय डेनमार्क के कोपेनहेगन में बैठक करेगा। बैठक से पहले डेनमार्क अपनी सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त कर रहा है।

यूरोपीय सहयोगियों ने भी डेनमार्क को अतिरिक्त सहायता की पेशकश की है। जर्मनी का फ्रिगेट एफजीएस हैम्बर्ग हवाई क्षेत्र की निगरानी को मजबूत करने के लिए कोपेनहेगन में डॉक किया गया है, फ्रांस अपने कर्मियों के साथ एक फेनेक सैन्य हेलीकॉप्टर भेजेगा और स्वीडन रडार सिस्टम और ड्रोन-रोधी क्षमता प्रदान करेगा।

न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, डेनिश प्रसारक डीआर के अनुसार, यूक्रेन ने भी डेनमार्क के ड्रोन-रोधी प्रयासों को मजबूत करने के लिए अपनी विशेषज्ञता की पेशकश की।

रक्षा मंत्री ट्रॉल्स लुंड पॉल्सन ने कहा कि बैठकों के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हाल के दिनों में सहयोगी देशों के योगदान की व्यवस्था की गई। यह सहायता पुलिस के साथ समन्वय में आवश्यकतानुसार संसाधनों को तैनात करने की डेनमार्क की क्षमता को बढ़ाएगी।

बता दें, शिखर सम्मेलन से पहले, डेनमार्क ने नागरिक ड्रोन उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। बैठक से पहले संदिग्ध ड्रोन गतिविधियों ने हवाई अड्डों को बाधित किया और सुरक्षा उपायों को बढ़ा दिया है। ड्रोन देखे जाने के बाद 22 सितंबर को लगभग चार घंटे के लिए कोपेनहेगन केस्ट्रुप हवाई अड्डे ने अपना हवाई क्षेत्र अस्थायी रूप से बंद कर दिया था, जबकि अलबोर्ग हवाई अड्डे ने 24 सितंबर को कई घंटों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद किया। पुलिस को एस्बर्ज, सोंडरबोर्ग और स्क्रिडस्ट्रुप एयरबेस के पास ड्रोन गतिविधि की सूचना मिली थी।

इन आयोजनों की और अधिक सुरक्षा के लिए, डेनमार्क ने 29 सितंबर से 3 अक्टूबर तक देश भर में सभी नागरिक ड्रोन उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया।

डेनमार्क वर्तमान में जुलाई-दिसंबर 2025 तक यूरोपीय संघ की परिषद की अध्यक्षता कर रहा है।

--आईएएनएस

कनक/एएस