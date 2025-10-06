यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन के खिलाफ दो अविश्वास प्रस्ताव पेश

ब्रुसेल्स, 6 अक्टूबर (आईएएनएस)। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन को इस हफ्ते दो अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ रहा है, तीन महीने पहले ही वे अपने पहले निंदा प्रस्ताव से बच गई थीं। पैट्रियट्स फॉर यूरोप (पीएफई) और द लेफ्ट ने लेयेन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है।

यूरो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, यूरोपीय संसद में बहस सोमवार को शाम 5 बजे सीईएसटी समय पर संयुक्त रूप से होगी, जबकि मतदान गुरुवार को दोपहर 12 बजे सीईएसटी समय पर अलग-अलग होगा।

कहा जा रहा है कि उर्सुला वॉन डेर लेयेन के खिलाफ दायर दोनों प्रस्ताव विफल होंगे, लेकिन ये प्रस्ताव वॉन डेर लेयेन के सत्ता में बने रहने और उनकी शासन शैली के लिए एक नई चुनौती पेश करते हैं, जिस पर उनके दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से ही लगातार सवाल उठ रहे हैं।

दोनों प्रस्तावों में एक समानता है, यूरोपीय संघ-अमेरिका व्यापार समझौते की आलोचना और यूरोपीय निर्यातकों के लिए इसमें रखी गई प्रतिकूल शर्तें। इस समझौते, जिसमें अमेरिका में निर्मित ऊर्जा पर 750 अरब यूरो खर्च करने और अमेरिकी बाजार में 600 अरब यूरो निवेश करने की गैर-बाध्यकारी प्रतिबद्धता शामिल है, की राजनीतिक स्पेक्ट्रम के सभी वर्गों द्वारा कड़ी आलोचना की जा रही है।

हाल ही में हुए एक सर्वेक्षण में, 52 प्रतिशत लोगों ने इस समझौते को यूरोप के लिए "अपमानजनक" बताया। उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने स्वीकार किया है कि यह समझौता "अपूर्ण" है। हालांकि, उन्होंने कहा कि यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से शुरू की गई व्यावसायिक उथल-पुथल से निपटने में "सक्षम" है।

पीएफई और द लेफ्ट, जिन्होंने उर्सुला वॉन डेर लेयेन के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है, ने यूरोपीय किसानों पर ईयू-मर्कोसुर मुक्त व्यापार समझौते के हानिकारक प्रभाव को लेकर चिंता व्यक्त की है। ईयू-मर्कोसुर (अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे और उरुग्वे का एक दक्षिण अमेरिकी व्यापार समूह) मुक्त व्यापार समझौता पिछले साल दिसंबर में उर्सुला वॉन डेर लेयेन की अगुवाई में संपन्न किया गया था और अब स्वीकृत होने वाला है। आरोप है कि वॉन डेर लेयेन में पारदर्शिता की कमी है।

हालांकि, पैट्रियट्स फॉर यूरोप (पीएफई) और द लेफ्ट के बीच अन्य मुद्दों पर मतभेद हैं। पीएफई को आयोग द्वारा अनियमित प्रवासन और "भ्रामक" हरित नीतियों से निपटने के तरीके को लेकर आपत्ति है, जबकि द लेफ्ट जलवायु और सामाजिक संकट से निपटने में ईयू की "विफलता" और गाजा पर इजरायली हमले की आलोचना करता है।

यूरो न्यूज ने वामपंथी प्रवक्ता थॉमस शैनन के हवाले से कहा, "योजना आयोग को गिराने की है।" उन्होंने कहा, "यह वास्तव में ऐसा कुछ बनाने की योजना नहीं है जहां हम बार-बार इस मुद्दे को उठाते रहें। अब यह बिल्कुल स्पष्ट है कि समय समाप्त हो गया है।"

यूरो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, उर्सुला वॉन डेर लेयेन के प्रवक्ता ने कहा कि अध्यक्ष सोमवार को पूर्ण बहस में भाग लेंगी और "मुद्दों को सुनने और जवाब देने का अवसर प्राप्त करेंगी।" तीन मध्यमार्गी दलों: यूरोपियन पीपुल्स पार्टी (ईपीपी), सोशलिस्ट एंड डेमोक्रेट्स (एसएंडडी) और रिन्यू यूरोप के उदारवादियों के समर्थन के कारण उनके अविश्वास प्रस्ताव से बच निकलने की उम्मीद है। अपने मतभेदों के बावजूद, मध्यमार्गियों का मानना ​​है कि संसद को देश और विदेश में कई संकटों के बीच निंदा प्रस्तावों को महत्वहीन नहीं बनाना चाहिए।

इससे पहले जुलाई में, उर्सुला वॉन डेर लेयेन की बर्खास्तगी के खिलाफ 360 वोट पड़े थे, पक्ष में 175 और 18 ने मतदान में भाग नहीं लिया था। हालांकि, लगातार आए ये प्रस्ताव वॉन डेर लेयेन के दूसरे कार्यकाल के दौरान होने वाले राजनीतिक ध्रुवीकरण की ओर इशारा करते हैं। जुलाई में हुई बहस के दौरान, उन्होंने अपने आलोचकों की कड़ी आलोचना की और उन्हें "रूसी कठपुतली" कहा। हालांकि, उन्होंने संसद के साथ अपने संबंधों को फिर से स्थापित करने और अपने मध्यमार्गी गठबंधन में मतभेदों को सुलझाने की पेशकश की।

