यूनेस्को ने चीन के दो नए क्षेत्रों को विश्व बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में मान्यता दी

बीजिंग, 28 सितंबर (आईएएनएस)। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) ने 27 सितंबर को 26 नए बायोस्फीयर रिजर्व को मान्यता दी है, जिनमें चीन के दो महत्वपूर्ण क्षेत्र भी शामिल हैं: ताछिंगशान बायोस्फीयर रिजर्व और चोची बायोस्फीयर रिजर्व। इस जुड़ाव के साथ, विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में संरक्षित क्षेत्रों की कुल संख्या बढ़कर 785 हो गई है।

चीन के भीतरी मंगोलिया स्वायत्त प्रदेश में यिनशान पर्वतमाला के मध्य भाग में स्थित ताछिंगशान बायोस्फीयर रिजर्व लगभग 3,900 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है। यह यिनशान पर्वतमाला में सबसे समृद्ध जैविक और पारिस्थितिकी तंत्र विविधता वाला क्षेत्र है।

वहीं, चोची बायोस्फीयर रिजर्व चीन के शैनशी प्रांत में स्थित है और लगभग 690 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है, जिसका वन क्षेत्र 96% है। यह रिजर्व पशु और वनस्पति संसाधनों से समृद्ध है, जिसमें पांडा, गोल्डन मंकी और ताकिन जैसी दुर्लभ प्रजातियां शामिल हैं।

विश्व बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना का मूल उद्देश्य आरक्षित क्षेत्रों और आसपास के इलाकों में लोगों के जीवन में सुधार, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और पारिस्थितिकी पर्यावरण संरक्षण को जोड़ना है। इसका लक्ष्य एक ऐसा रास्ता खोजना है जिससे प्राकृतिक और सांस्कृतिक संसाधनों की रक्षा हो सके और सतत सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सके।

