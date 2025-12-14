यूनेस्को : 67 तत्व यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में दर्ज

बीजिंग, 14 दिसंबर (आईएएनएस)। यूनेस्को ने 13 दिसंबर को एक बयान जारी कर कहा कि इस वर्ष अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को प्रतिनिधि सूची में कुल 67 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत तत्वों को जोड़ा गया है।

यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत संरक्षण संबंधी अंतरसरकारी समिति का 20वां सत्र 8 से 13 दिसंबर तक भारत के नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसमें 67 सजीव विरासत तत्वों की समीक्षा की गई। इनमें से 11 को तत्काल संरक्षण की आवश्यकता वाली अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में, 53 को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में और 1 को उत्कृष्ट संरक्षण प्रथाओं की सूची में चुना गया।

इसके अतिरिक्त, सूची में शामिल किए जाने के बाद से संबंधित संरक्षण उपायों द्वारा प्राप्त सकारात्मक परिणामों के कारण, दो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत तत्वों को तत्काल संरक्षण की आवश्यकता वाली वस्तुओं की सूची से प्रतिनिधि कार्यों की सूची में स्थानांतरित कर दिया गया, और संबंधित संरक्षण परियोजनाओं को भी उत्कृष्ट संरक्षण प्रथाओं की सूची में शामिल किया गया। इनमें से, चीन के "हेजे जातीय समूह का इमाकान" को संरक्षण की तत्काल आवश्यकता वाली अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची से हटाकर मानव जाति की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के प्रतिनिधि कार्यों की सूची में शामिल किया गया, और "हेजे जातीय समूह की इमाकान संरक्षण योजना" को भी उत्कृष्ट संरक्षण प्रथाओं की सूची में चुना गया।

