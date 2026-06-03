यमन दूतावास पहुंचीं विदेश मंत्रालय की सचिव श्रीप्रिया, पूर्व राष्ट्रपति हादी के निधन पर जताया गहरा दुख

नई दिल्ली, 3 जून (आईएएनएस)। भारत सरकार ने यमन के पूर्व राष्ट्रपति अब्दरब्बुह मंसूर हादी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। नई दिल्ली स्थित यमन गणराज्य के दूतावास में विदेश मंत्रालय की सचिव (सीपीवी एवं ओआईए) श्रीप्रिया रंगनाथन पहुंचीं, और उन्होंने शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर कर दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की।

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विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि भारत सरकार पूर्व राष्ट्रपति हादी के परिवार, यमन सरकार और वहां की जनता के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करती है। भारत ने इस दुख की घड़ी में यमन के साथ अपनी एकजुटता भी प्रकट की।

बयान में पूर्व राष्ट्रपति हादी को भारत का सच्चा मित्र बताया गया। भारत सरकार ने कहा कि उन्होंने भारत और यमन के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके नेतृत्व में दोनों देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग को नई दिशा मिली।

अब्दरब्बुह मंसूर हादी यमन की राजनीति के प्रमुख नेताओं में शामिल थे और उन्होंने देश के चुनौतीपूर्ण दौर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके कार्यकाल के दौरान भारत और यमन के बीच मित्रतापूर्ण संबंधों को बनाए रखने तथा उन्हें आगे बढ़ाने के प्रयासों को सराहा जाता है।

नई दिल्ली स्थित यमन दूतावास में विभिन्न देशों के राजनयिकों और अधिकारियों ने भी शोक व्यक्त किया। इस अवसर पर हादी के योगदान और उनकी राजनीतिक विरासत को याद किया गया।

भारत और यमन के बीच लंबे समय से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। दोनों देशों ने विभिन्न अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर सहयोग किया है। भारत ने उम्मीद जताई कि पूर्व राष्ट्रपति हादी की विरासत दोनों देशों के बीच मित्रता और सहयोग को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती रहेगी।

भारत सरकार ने दिवंगत नेता की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए यमन की जनता के प्रति अपनी संवेदनाएं दोहराई हैं। पूर्व राष्ट्रपति हादी का निधन 28 मई को हुआ था।

--आईएएनएस

केआर/