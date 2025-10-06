यमन के हूती विद्रोहियों ने इजरायल के ऐलात शहर पर किया ड्रोन अटैक

यरुशलम, 6 अक्टूबर (आईएएनएस)। यमन के हूती विद्रोहियों ने रविवार देर रात इजरायल के लाल सागर स्थित रिसॉर्ट शहर ऐलात पर ड्रोन हमला किया। हालांकि इजरायली सेना ने मानवरहित विमान को रोक लिया।

इजरायली सेना ने एक बयान में कहा, "ऐलात क्षेत्र में एक दुश्मन विमान की घुसपैठ के बाद सायरन बजने लगा, जिसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए

यमन से प्रक्षेपित एक मानवरहित विमान (यूएवी) को इजरायली वायु सेना ने रोक लिया। पुलिस ने एक बयान में कहा कि अधिकारी इलाके की तलाशी ले रहे हैं, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, हूती बलों की ओर से इस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। इससे पहले हूती बलों ने तड़के मध्य इजरायल की ओर एक मिसाइल दागकर कहा कि उसने इजरायल के संवेदनशील स्थलों को निशाना बनाया। वहीं इजरायली सेना ने मिसाइल को नाकाम करने का दावा किया।

इससे पहले 26 सितंबर को यमन के हूती समूह ने इजरायल पर एक मिसाइल दागने की बात कही थी। हूती द्वारा संचालित अल-मसीरा टीवी पर प्रसारित एक बयान में, हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या सरिया ने बताया कि उन्होंने गुरुवार रात दक्षिणी तेल अवीव के जाफा क्षेत्र में एक संवेदनशील लक्ष्य की ओर एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल दागी।

इसके कारण इजरायल के बेन गुरियन हवाई अड्डे पर हवाई यातायात अस्थायी रूप से रुक गया और हजारों इजरायली निवासियों को शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। हूती सैन्य प्रवक्ता ने कहा कि यह मिसाइल हमला गाजा पट्टी के फिलिस्तीनी क्षेत्र पर इजराइली आक्रमण और साथ ही यमन की राजधानी सना पर कुछ घंटे पहले हुए इजरायली हवाई हमलों के जवाब में किया गया था।

हूती विद्रोही यमन सरकार के खिलाफ लंबे समय से लड़ रहे हैं। इन्हें ईरान से समर्थन प्राप्त है। हूती विद्रोहियों का एक गुट पश्चिमी देशों का विरोधी है और उनके राजनीतिक एवं सैन्य गठबंधन का विरोध करता है।

--आईएएनएस

वीसी