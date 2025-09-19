यमन के हूती समूह ने इजरायली शहरों पर कई हमलों का दावा किया

सना, 19 सितंबर (आईएएनएस)। यमन के हूती समूह ने कहा कि उसने इजरायल के तीन शहरों पर एक लंबी दूरी की हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल और तीन ड्रोन दागे।

सिन्हुआ समाचार एजेंसी ने बताया कि हूती समर्थित अल-मसीराह टीवी पर प्रसारित एक बयान में समूह के सैन्य प्रवक्ता याह्या सरेह ने कहा कि मिसाइल ने याफा (तेल अवीव) शहर में एक सैन्य लक्ष्य को निशाना बनाया, जबकि तीन ड्रोन ने बेर शेवा शहर और इलैट बंदरगाह शहर में लक्ष्यों पर हमला किया।

सरेह ने कहा कि इलैट हमारे सैन्य अभियानों का लगातार निशाना बना रहेगा।

इस बीच, इजरायली डिफेंस फोर्सेज (आईडीएफ) ने एक बयान में कहा कि एक ड्रोन ने इलैट के एक होटल पर हमला किया और उसका गेट क्षतिग्रस्त कर दिया, जबकि यमन से आए मिसाइल और अन्य ड्रोन को रोक दिया गया। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है।

इजरायली सेना का कहना है कि पूर्व से लॉन्च किया गया एक ड्रोन दक्षिणी शहर इलैट में गिर गया, जिससे कुछ नुकसान हुआ, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ।

खबरों के अनुसार, ड्रोन शहर के होटल क्षेत्र में गिरा। इजरायली मीडिया के अनुसार, मिसाइल लॉन्च होने के बाद, मध्य इजरायल के बड़े क्षेत्रों, जिनमें तेल अवीव मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र भी शामिल है, में एयर डिफेंस सायरन बजने लगे, जिससे लाखों लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे।

उत्तरी-पश्चिमी यमन के अधिकांश हिस्से पर नियंत्रण रखने वाले हूती गुट ने अक्टूबर 2023 में गाजा में युद्ध शुरू होने के बाद से इजरायल पर हमले किए हैं। जवाब में, इजरायल भी हूती नियंत्रित इलाकों पर जवाबी हमले करता रहा है।

हूती गुट का कहना है कि उनके हमले का मकसद फिलिस्तीनियों के प्रति एकजुटता दिखाना और गाजा में युद्ध और घेराबंदी को खत्म करने की मांग करना है।

