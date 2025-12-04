यूक्रेन युद्ध के बाद पहली दो दिवसीय भारत यात्रा पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

नई दिल्ली, 4 दिसंबर (आईएएनएस)। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुरुवार को अपनी दो दिन की ऐतिहासिक यात्रा के लिए भारत आ रहे हैं। इस अवसर पर नई दिल्ली रूसी नेता का स्वागत करने के लिए बैनरों से सजा चुकी है। यह एक ऐसे जुड़ाव की शुरुआत है जिसका कूटनीतिक तौर पर काफी महत्व है।

पुतिन गुरुवार को भारत की अपनी दो दिन की यात्रा शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके नई दिल्ली पहुंचने के तुरंत बाद उनके लिए एक प्राइवेट डिनर होस्ट करेंगे।

शुक्रवार को होने वाला 23वां भारत-रूस सालाना शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका ने भारत पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं, और इसमें व्यापार और ऊर्जा पार्टनरशिप पर चर्चा के साथ-साथ रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान दिया जाएगा।

यह यूक्रेन पर हमले के बाद पुतिन की भारत की पहली यात्रा है। शुक्रवार को औपचारिक बातचीत शुरू होने से पहले उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा।

इस हाई-प्रोफाइल यात्रा के लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं, क्योंकि अधिकारियों ने रूसी राष्ट्रपति के लिए एक सहज और सुरक्षित प्रवास सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स व्यवस्था बढ़ा दी है।

शिखर सम्मेलन से पहले, एक व्यापक पांच-स्तरीय सुरक्षा ढांचा लागू किया गया है।

इस व्यवस्था में एलीट नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (एनएसजी) कमांडो, संभावित यात्रा मार्गों पर तैनात स्नाइपर्स, ड्रोन सर्विलांस, अनधिकृत संकेतों को बाधित करने के लिए जैमर, और लगातार निगरानी बनाए रखने के लिए एआई-संचालित निगरानी प्रणाली शामिल हैं।

मुख्य क्षेत्रों की निर्बाध निगरानी सुनिश्चित करने के लिए हाई-टेक फेशियल रिकग्निशन कैमरे भी लगाए गए हैं।

40 से अधिक वरिष्ठ रूसी सुरक्षाकर्मी कर्मी पहले ही राष्ट्रीय राजधानी पहुंच चुके हैं और राष्ट्रपति के काफिले की हर गतिविधि को रियल टाइम में ट्रैक करने और किसी भी संभावित खतरे को बेअसर करने के लिए एनएसजी और दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।

मल्टीलेयर सुरक्षा दल को रणनीतिक रूप से विभाजित किया गया है, जिसमें एनएसजी टीम, दिल्ली पुलिस और रूस की राष्ट्रपति सुरक्षा सेवा सुरक्षा की जिम्मेदारी को संभालेंगी। प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत के दौरान, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (एसपीजी) के कमांडो कोर सुरक्षा घेरे में शामिल होंगे।

यात्रा से जुड़े हर स्थान की पूरी तरह से जांच और सुरक्षा की जा रही है। अधिकारी सुरक्षा में कोई चूक न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सावधानी बरत रहे हैं।

--आईएएनएस

एससीएच/एएस