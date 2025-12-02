अन्तरराष्ट्रीय

यूक्रेन संघर्ष: यूरोपीय संघ ने शांति समझौता करने से किया इनकार, रख दी शर्त

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Dec 02, 2025, 07:37 AM
यूक्रेन संघर्ष: यूरोपीय संघ ने शांति समझौता करने से किया इनकार, रख दी शर्त

बर्लिन, 2 दिसंबर (आईएएनएस)। यूक्रेन संघर्ष खत्म करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 28 सूत्रीय पीस प्लान पर चर्चा के लिए रविवार को अमेरिका, यूक्रेन और कई यूरोपीय देशों के प्रतिनिधि की बातचीत के बाद इसे 19 प्वाइंट में कर दिया गया था, लेकिन अब भी बात बनती नहीं दिख रही है। यूरोपियन यूनियन के कई नेताओं ने एक शर्त रख शांति समझौता करने से मना कर दिया है।

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और दूसरे यूरोपियन नेताओं ने कहा है कि यूक्रेनियों और यूरोपियन लोगों के बिना यूक्रेन के साथ होने वाला कोई भी शांति समझौता नहीं होगा।

सिन्हुआ न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, मैक्रों ने सोमवार को कहा कि रूस-यूक्रेन झगड़े से जुड़ा कोई भी शांति योजना तभी फाइनल हो सकती है, जब यूक्रेन और यूरोप दोनों बातचीत में शामिल हों। मैक्रों ने यह बात यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की से मिलने के बाद एलिसी पैलेस में एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही।

फ्रीज की गई रूसी संपत्ति, सिक्योरिटी गारंटी और यूक्रेन के यूरोपियन यूनियन में शामिल होने की संभावना जैसे मुद्दों पर मैक्रों ने कहा कि समझौते सिर्फ यूरोपियन लोगों की टेबल पर बैठकर ही फाइनल हो सकते हैं।

वहीं वोलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन झगड़े को गरिमापूर्ण तरीके से खत्म करना चाहता है, उन्होंने ठोस सिक्योरिटी गारंटी की मांग की।

एलिसी पैलेस के मुताबिक, मैक्रों और ज़ेलेंस्की ने सोमवार को यूरोपियन नेताओं के साथ-साथ अमेरिका के वार्ताकारों से भी बात की।

जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने भी सोमवार को कहा कि जर्मनी यूक्रेन के ऊपर किसी भी थोपी गई शांति के खिलाफ है।

बर्लिन में पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क से अपनी मीटिंग के बाद मर्ज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "यूक्रेन और यूरोप के बारे में कोई भी फैसला यूक्रेनियन और यूरोपियन के बिना नहीं हो सकता।

टस्क ने यूक्रेन का समर्थन किया और साथ ही पोलैंड और जर्मनी की यूरोप की सिक्योरिटी को मिलकर मजबूत करने की कोशिशों का जिक्र किया।

लातविया के प्रेसिडेंट एडगर्स रिंकेविक्स ने सोमवार को कहा कि यूरोप को भी बातचीत की टेबल पर होना चाहिए।

लातविया और नॉर्डिक-बाल्टिक इलाके के फॉरेन पॉलिसी बनाने वाले और नाटो के ज्यादातर सदस्य देशों के नेता इस बात पर सहमत हैं कि शांति समझौते में तीन बातों -यूक्रेन की क्षेत्रीय अविभाज्यता, संप्रभुता और सुरक्षा हित का सम्मान करना चाहिए।

इस बीच क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने सोमवार को कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के साथ लड़ाई खत्म करने पर चर्चा करने के लिए मंगलवार को मॉस्को में अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ से मिलेंगे।

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने हालिया बयान में कहा कि यूक्रेन के साथ सीजफायर समझौता तभी हो सकता है, जब वह अपने सैनिकों को हटा दे।

--आईएएनएस

वीसी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...