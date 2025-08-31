अन्तरराष्ट्रीय

यूक्रेन संघर्ष के समाधान पर पीएम मोदी-राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच हुई बातचीत

Aug 31, 2025

नई दिल्ली, 30 अगस्त (आईएएनएस)। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के बीच शनिवार को फोन पर बातचीत हुई। इसके लिए पीएम मोदी ने उनका धन्यवाद किया।

पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति जेलेंस्की से बातचीत की जानकारी दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि राष्ट्रपति जेलेंस्की को आज फोन पर बात करने के लिए धन्यवाद। हमने चल रहे संघर्ष, उसके मानवीय पहलू और शांति एवं स्थिरता बहाल करने के प्रयासों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। भारत इस दिशा में सभी प्रयासों को पूर्ण समर्थन देता है।

वहीं, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनन से बात की। इसे लेकर जयशंकर ने 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि आज फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनन के साथ टेलीकॉन्फिगरेशन हुआ। हमारी चर्चा यूक्रेन संघर्ष और उसके परिणामों पर केंद्रित रही। इस संदर्भ में भारत को अनुचित रूप से निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। हमने हमेशा बातचीत और कूटनीति की वकालत की है।

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 11 अगस्त को राष्ट्रपति जेलेंस्की से फोन पर बातचीत हुई थी। उस वक्त भी पीएम मोदी ने जेलेंस्की का आभार व्यक्त करते हुए यूक्रेन में संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान और जल्द से जल्द शांति बहाली के लिए भारत की दृढ़ और सतत स्थिति को दोहराया था।

उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात करके और हाल के घटनाक्रमों पर उनके विचार जानकर मुझे खुशी हुई। मैंने संघर्ष के शीघ्र और शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता पर भारत की दृढ़ स्थिति से उन्हें अवगत कराया। भारत इस संबंध में हर संभव योगदान देने और यूक्रेन के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस पर जेलेंस्की ने कहा था कि मैंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लंबी बातचीत की। हमने हमारी द्विपक्षीय सहयोग और समग्र कूटनीतिक स्थिति सहित सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। मैं प्रधानमंत्री का हमारे लोगों के प्रति उनके गर्मजोशी भरे समर्थन के लिए आभारी हूं।

