अन्तरराष्ट्रीय

यूक्रेन: रेलवे स्टेशन पर ग्रेनेड हमले में चार की मौत, 12 घायल

Oct 25, 2025, 06:08 AM

कीव, 24 अक्टूबर (आईएएनएस)। यूक्रेन के ओवरुच में एक रेलवे स्टेशन पर विस्फोटक उपकरण से किए गए हमले में कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई और 12 अन्य घायल हो गए। राज्य सीमा रक्षक सेवा ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

यूरो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, एजेंसी ने बताया कि एक व्यक्ति द्वारा दस्तावेजों की जांच के दौरान विस्फोटक उपकरण में विस्फोट करने से एक महिला सीमा रक्षक और दो नागरिकों की मौत हो गई। स्थानीय मीडिया ने राष्ट्रीय पुलिस के हवाले से बताया कि यह उपकरण एक हथगोला था। राज्य सीमा रक्षक सेवा के अनुसार, हमलावर की बाद में एम्बुलेंस में मौत हो गई।

अधिकारियों के अनुसार, उपकरण में विस्फोट करने वाले व्यक्ति की पहचान यूक्रेन के खार्किव निवासी 23 वर्षीय व्यक्ति के रूप में हुई है।

अभी तक, इस विस्फोट और रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच कोई संबंध स्थापित नहीं हुआ है।

जाइटॉमिर ओब्लास्ट पुलिस बल की प्रेस अधिकारी इवान्ना सिलेत्स्का ने कहा कि राष्ट्रीय पुलिस के मुख्य निदेशालय सहित कानून प्रवर्तन एजेंसियां ​​घटनास्थल पर मौजूद हैं और जांच की जा रही है।

यूरो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, सिलेत्स्का ने कहा, "घटना की सभी परिस्थितियों का पता लगाया जा रहा है।"

इस बीच, यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने शुक्रवार को विंडसर कैसल में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय से मुलाकात की और यूक्रेन के लोगों के प्रति ब्रिटेन के अटूट समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त किया। जेलेंस्की ने राजा चार्ल्स तृतीय को यूक्रेन की स्थिति और देश के सामने मौजूद वर्तमान चुनौतियों से अवगत कराया।

यूक्रेनी राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा जारी बयान के अनुसार, उन्होंने राजकुमारी ऐनी की हाल की कीव यात्रा और युद्ध से प्रभावित बच्चों और परिवारों पर केंद्रित उनके महत्वपूर्ण मानवीय मिशन को याद किया।

जेलेंस्की ने 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा, "मैंने यूनाइटेड किंगडम के किंग चार्ल्स तृतीय से मुलाकात की। मैं किंग चार्ल्स तृतीय और पूरे यूनाइटेड किंगडम का हमारे लोगों के प्रति उनके अटूट समर्थन के साथ-साथ यूक्रेन के समर्थन और हमारे देश के लिए शांति की खोज में उनके मजबूत सार्वजनिक संदेशों के लिए आभारी हूं।"

--आईएएनएस

डीकेपी/

