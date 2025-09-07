यूक्रेन पर एयर स्ट्राइक: जेलेंस्की बोले, 'दुनिया क्रेमलिन को रोक सकती है, बस राजनीतिक इच्छाशक्ति की जरूरत'

कीव, 7 सितंबर (आईएएनएस)। रूस ने यूक्रेन पर बड़ी एयर स्ट्राइक की। 800 से ज्यादा ड्रोन हमले किए गए। इस बमबारी में एक बच्चे समेत दो की मौत हुई। रूस की ओर से किए गए हमले पर राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने दुख और रोष जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ तस्वीरें पोस्ट करते हुए पूरा ब्योरा दिया। भड़के जेलेंस्की ने दुनिया को 'राजनीतिक इच्छाशक्ति' की याद दिलाई।

जेलेंस्की ने लिखा, "शनिवार रात से ही रूसी हमलों के परिणामों से निपटने का कार्यक्रम जारी है। हम पर 800 से ज्यादा ड्रोन, 13 मिसाइलों- जिनमें 4 बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल हैं से बमबारी की गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, कई ड्रोन यूक्रेन और बेलारूस की सीमा पार कर गए।"

इसके बाद जेलेंस्की ने संवेदनाएं जताते हुए हमले से मची तबाही का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कीव में, साधारण आवासीय इमारतें नष्ट हो गई हैं। इनमें से एक में, चौथी और आठवीं मंजिल के बीच की मंजिलें ढह गई हैं। अब तक, एक बच्चे समेत दो लोगों के मारे जाने की खबर है। उनके सभी प्रियजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। अकेले राजधानी में ही दर्जनों लोग घायल हुए हैं। मंत्रिपरिषद भवन क्षतिग्रस्त हो गया – ऊपरी मंजिल पर आग लग गई। जापोरिज्जिया में 20 से ज्यादा घर और एक किंडरगार्टन क्षतिग्रस्त हो गया। क्रिवी री में गोदाम नष्ट हो गए, सूमी क्षेत्र के सफोनिव्का में एक व्यक्ति और चेर्निहीव क्षेत्र में एक व्यक्ति की मौत हो गई। ओडेसा में एक ऊंची आवासीय इमारत को नुकसान पहुंचा। पिछले एक दिन में कई क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। हमारी आपातकालीन सेवाएं जहां भी जरूरत है, वहां काम कर रही हैं।

जेलेंस्की ने वर्ल्ड लीडर्स का आह्वान करते हुए आगे लिखा, "ऐसी हत्याएं एक जानबूझकर किया गया अपराध हैं और ये जंग को लंबा खींच रही हैं। वाशिंगटन में बार-बार कहा गया है कि बातचीत से इनकार करने पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। हमें पेरिस में हुई सभी सहमतियों को लागू करना होगा। हम अपने एयर डिफेंस को मजबूत करने के लिए सभी समझौतों के क्रियान्वयन पर भी निर्भर हैं। हर अतिरिक्त प्रणाली नागरिकों को इन नृशंस हमलों से बचाती है। दुनिया क्रेमलिन को हत्याएं रोकने के लिए मजबूर कर सकती है—बस राजनीतिक इच्छाशक्ति की जरूरत है। मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं जो मदद कर रहे हैं।"

