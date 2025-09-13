अन्तरराष्ट्रीय

यूक्रेन को संघर्ष समाप्त करने के लिए मना सकता है अमेरिका, उनके पास पर्याप्त अवसर: रूस

Sep 13, 2025, 07:16 AM

मॉस्को, 12 सितंबर (आईएएनएस)। रूस ने शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में संयुक्त राज्य अमेरिका के पास यूक्रेन में संघर्ष के मूल कारणों को खत्म करने और कीव को समझाने का "पूरा अवसर" है।

रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने मॉस्को में एक नियमित मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा, "हमें विश्वास है कि वर्तमान अमेरिकी प्रशासन के पास तथाकथित यूक्रेनी नेतृत्व को संघर्ष समाप्त करने, इसके मूल कारणों को समाप्त करने और स्टेटहुड की ओर लौटने के लिए प्रोत्साहित करने का पूरा अवसर है।"

रूसी सरकारी समाचार एजेंसी टीएएसएस ने वरिष्ठ राजनयिक के हवाले से कहा कि "यूक्रेन की सुरक्षा की सबसे अच्छी गारंटी उसकी तटस्थ, गुटनिरपेक्ष, गैर-परमाणु स्थिति की स्थापना है, जो 1990 की राज्य संप्रभुता की घोषणा में निहित है।"

जखारोवा ने ब्रीफिंग के दौरान कहा कि इसी स्थिति में यूक्रेन को स्वतंत्रता मिली और मॉस्को सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इसे मान्यता दी।

टीएएसएस के अनुसार, राजनयिक ने कहा कि इस घोषणा की पुष्टि "2022 के शांति समझौते के मसौदे में शामिल थी।" उन्होंने आगे कहा, "और, मैं आपको याद दिला दूं, यह योजना कीव शासन के लिए काफी उपयुक्त थी। हालांकि, जैसा कि आप जानते हैं, ब्रिटेन के आग्रह पर, उसने बातचीत करने से इनकार कर दिया और बातचीत की प्रक्रिया से हट गया।"

रूसी विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रतिनिधि ने उल्लेख किया, "मैंने किसी भी मौजूदा व्यक्ति से यह नहीं सुना है कि 1990 की राज्य संप्रभुता की घोषणा को दबाव में अपनाया गया था। उन्हें हमेशा इस दस्तावेज पर गर्व रहा है। इसलिए, यही उनके स्टेटहुड का मूल है। यही यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी देता है और भविष्य में शांति की कुंजी बन सकता है। हमें इसी का आह्वान करना चाहिए। और जो भी ऐसा करता है वह महान व्यक्ति है।"

