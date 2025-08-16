यूक्रेन के राष्ट्रपति का ऐलान, 18 अगस्त को करेंगे ट्रंप से मुलाकात

नई दिल्ली, 16 अगस्त (आईएएनएस)। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने ऐलान किया है कि वो 18 अगस्त को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से वाशिंगटन डीसी में मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी ये कोशिश यूक्रेन में शांति व्यवस्था कायम करने के इरादे से है।

राष्ट्रपति ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का के एंकोरेज में हुई बैठक के बाद इसका ऐलान किया गया है।

राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक बार फिर राष्ट्रपति ट्रंप के साथ अपनी हालिया बातचीत का विवरण सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' के जरिए जाहिर किया।

जेलेंस्की ने लिखा, "राष्ट्रपति ट्रंप के साथ लंबी और सार्थक बातचीत हुई। यूरोपीय नेताओं के शामिल होने से पहले हमने एक-दूसरे से बातचीत की। यह बातचीत डेढ़ घंटे से ज़्यादा समय तक चली, जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मेरी लगभग एक घंटे की द्विपक्षीय बातचीत शामिल थी। यूक्रेन शांति स्थापित करने के लिए पूरी ताकत से काम करने की अपनी तत्परता की पुष्टि करता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे रूसी नेता के साथ अपनी बैठक और उनकी चर्चा के मुख्य बिंदुओं के बारे में बताया।"

उन्होंने राष्ट्रपति ट्रम्प के त्रिपक्षीय वार्ता के प्रस्ताव का भी समर्थन किया।

उन्होंने आगे कहा, "हम यूक्रेन, अमेरिका और रूस के बीच त्रिपक्षीय बैठक के राष्ट्रपति ट्रंप के प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। यूक्रेन इस बात पर जोर देता है कि प्रमुख मुद्दों पर नेताओं के स्तर पर चर्चा की जा सकती है, और इसके लिए त्रिपक्षीय प्रारूप उपयुक्त है।"

राष्ट्रपति जेलेंस्की ने वाशिंगटन में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ अपनी आगामी बैठक की भी पुष्टि की।

उन्होंने कहा, "सोमवार (18 अगस्त) को, मैं वाशिंगटन डीसी में राष्ट्रपति ट्रंप से मिलूंगा और युद्ध समाप्त करने संबंधित सभी विवरणों पर चर्चा करूंगा। मैं इस निमंत्रण के लिए आभारी हूं। यह अच्छी बात है कि अमेरिका के साथ मिलकर विश्वसनीय सुरक्षा गारंटी सुनिश्चित करने के लिए यूरोप हर स्तर पर शामिल किया जा रहा है। हमने यूक्रेन की सुरक्षा सुनिश्चित करने में अमेरिकी पक्ष की भागीदारी के सकारात्मक संकेतों पर भी चर्चा की। मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं जो हमारी मदद कर रहे हैं।"

इस बीच, व्हाइट हाउस ने पुष्टि की कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अलास्का में राष्ट्रपति पुतिन के साथ शिखर सम्मेलन के बाद राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात की।

राष्ट्रपति ट्रंप शनिवार को नाटो नेताओं के संपर्क में भी थे। पुतिन के साथ हाई-प्रोफाइल बातचीत के बावजूद, ट्रंप को यूक्रेन में रूस के युद्ध को समाप्त करने में कोई सफलता नहीं मिली।

पुतिन द्वारा यह दावा करने के बाद कि दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन पर "समझौता" हो गया है, ट्रंप ने संवाददाताओं से कहा कि "जब तक कोई समझौता नहीं होता, तब तक कोई समझौता नहीं होता।"

बता दें कि 15 अगस्त को पुतिन-ट्रंप के बीच अलास्का में हुई बातचीत को "प्रगतिशील" बताया गया, हालांकि इसका कोई ठोस समझौता नहीं हो पाया। बैठक ज्वाइंट बेस एल्मेंडॉर्फ-रिचर्डसन में हुई।

दोनों के बीच हुई ये बैठक कई मायनों में खास थी। लगभग एक दशक में किसी रूसी राष्ट्राध्यक्ष की ये पहली संयुक्त राज्य अमेरिका यात्रा थी और 2021 के बाद अमेरिकी और रूसी नेताओं के बीच पहली आमने-सामने की वार्ता थी।

