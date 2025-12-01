यूक्रेन के ड्रोन हमलों में रूस में दो लोगों की मौत, अगले हफ्ते मॉस्को में होगी बातचीत

मॉस्को, 30 नवंबर (आईएएनएस)। रूस के बॉर्डर इलाके बेलगोरोड में यूक्रेन के ड्रोन हमलों में दो लोगों की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। इस घटना की स्थानीय अधिकारियों ने भी पुष्टि की है।

क्षेत्रीय परिचालन मुख्यालय ने बताया कि बोरिसोव्स्की जिले के बेरियोजोवका गांव में एक ड्रोन ने एक गाड़ी को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही दो लोगों की मौत हो गई।

ग्रेवोरोन जिले में एक और ड्रोन फटा, जिसमें एक आदमी घायल हो गया, जिसे कई छर्रे लगने से गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया।

सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, एक महिला का चेहरा भी जल गया था, जिसे भी अस्पताल ले जाया गया।

अधिकारियों ने बताया कि पांच जगहों पर ड्रोन हमला हुआ, जिससे प्राइवेट घरों, गाड़ियों और बाहरी बिल्डिंग्स को नुकसान हुआ। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने पहले बताया था कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने पिछले दिन 230 एयरक्राफ्ट-टाइप अनमैन्ड एरियल व्हीकल को मार गिराया।

28 नवंबर को क्रेमलिन ने कहा कि हाल ही में जिनेवा में यूएस और यूक्रेन के बीच बातचीत के बाद यूएस ने रूस को पीस प्लान के बारे में विवरण दिया था।

रूस की सरकारी एजेंसी तास ने राष्ट्रपति के प्रेस सचिव दिमित्री पेसकोव के हवाले से बताया, "जरूरी जानकारी सौंप दी गई है और अगले हफ्ते मॉस्को में बातचीत होगी।"

पेसकोव ने यूक्रेन में समझौते पर बातचीत के लिए रूस का वादा दोहराया। उन्होंने कहा कि रूस इस बारे में सार्वजनिक रूप से बात नहीं करना चाहता। यूक्रेन में समझौते के खास मापदंड के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, "हम आगे बढ़कर मेगाफोन प्रारूप में बातचीत नहीं करना चाहते।"

यूएस और यूक्रेन ने 23 नवंबर को 28-पॉइंट पीस प्लान पर चर्चा की थी। अमेरिकी राज्य सचिव मार्को रुबियो ने मीटिंग को रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई शुरू होने के बाद सबसे ज्यादा असरदार बताया।

25 नवंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनके पीस प्लान को रूस और यूक्रेन से मिली जानकारी के साथ "फाइन-ट्यून" किया गया है और वह डील को फाइनल करने के लिए रूस और यूक्रेन के नेताओं के पास अपने दूत भेज रहे हैं।

--आईएएनएस

एएमटी/एबीएम