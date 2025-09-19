यूके यात्रा: अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी के साथ अच्छे रिश्तों की बात कही

वाशिंगटन, 18 सितंबर (आईएएनएस)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को भारत-अमेरिका संबंधों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी हालिया फोन बातचीत के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि वह भारत के बहुत करीब हैं और भारतीय प्रधानमंत्री के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध हैं।

गुरुवार को यूके यात्रा खत्म करने से पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने पीएम मोदी से अपनी बातचीत को याद किया।

ट्रंप ने कहा, “मेरा भारत से बहुत अच्छा रिश्ता है। मेरा भारत के प्रधानमंत्री से भी बहुत अच्छा रिश्ता है। कुछ दिन पहले मैंने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी थी। हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है।”

कई महीनों में पहली बार ट्रंप ने मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी को फोन करके 75वें जन्मदिन की बधाई दी।

प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में ट्रंप को अपना 'दोस्त' बताया और उन्हें बधाई देने के लिए धन्यवाद दिया।

पीएम मोदी ने लिखा, “मेरे दोस्त राष्ट्रपति ट्रंप, मेरे 75वें जन्मदिन पर आपके फोन और शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। आपकी तरह मैं भी भारत-अमेरिका व्यापक और वैश्विक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हूं। हम यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए आपके प्रयासों का समर्थन करते हैं।”

राष्ट्रपति ट्रंप ने भी ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया और फोन कॉल को 'शानदार' बताया और यूक्रेन में संघर्ष खत्म करने के प्रयास में उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया।

उन्होंने कहा, “मेरे दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शानदार फोन कॉल हुआ। मैंने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी: रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म करने में आपके समर्थन के लिए धन्यवाद।”

यह फोन कॉल उसी दिन हुआ जब दक्षिण और मध्य एशिया के लिए अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि के सहायक ब्रेंडन लिंच ने दिल्ली में भारत के मुख्य व्यापार वार्ताकार राजेश अग्रवाल के साथ व्यापार वार्ता की।

दोनों पक्षों ने बातचीत को 'सकारात्मक' बताया।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने यह भी कहा कि वह रूस के खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार हैं, लेकिन सिर्फ तभी जब अन्य यूरोपीय देश भी इसमें शामिल हों।

उन्होंने आगे कहा, “मैं और भी बहुत कुछ करने को तैयार हूं, लेकिन जब वे लोग जो मेरे लिए लड़ रहे हैं, वे रूस से तेल खरीद रहे हों। अगर तेल की कीमतें गिरती हैं तो रूस शांत हो जाएगा।”

