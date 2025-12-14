यहूदियों पर हमले को लेकर इजरायल का फूटा गुस्सा, ऑस्ट्रेलियाई सरकार पर चेतावनी को नजरअंदाज करने का लगाया आरोप

तेल अवीव, 14 दिसंबर (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में यहूदियों पर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना की इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने कड़ी निंदा की है। इसके साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना जाहिर की है। बता दें, रविवार को सिडनी के बोंडी बीच पर यहूदी समुदाय पर हुए हमले में मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इजरायल के विदेश मंत्री और राष्ट्रपति ने ऑस्ट्रेलिया सरकार पर चेतावनियों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है।

न्यूज एजेंसी सिन्हुआ ने पहले स्थानीय मीडिया के हवाले से बताया था कि मौत का आंकड़ा 10 है, जो कि अब बढ़कर 12 हो चुका है। न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर क्रिस मिन्स ने बताया कि रविवार रात सिडनी के बॉन्डी बीच पर हुई गोलीबारी में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई।

वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इजरायली राष्ट्रपति ने लिखा, "सिडनी में हमारे यहूदी भाई-बहनों के लिए हमारी संवेदना है, जिन पर बुरे आतंकवादियों ने तब हमला किया जब वे चानुका की पहली मोमबत्ती जलाने गए थे।"

इजरायली राष्ट्रपति ने आगे कहा कि उन्होंने एनएसडब्ल्यू यहूदी बोर्ड ऑफ डेप्युटीज के अध्यक्ष डेविड ओसिप से बात की और दुखी परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं जताईं और इजरायल की ओर से घायलों के लिए प्रार्थना की। डेविड ओसिप इस कार्यक्रम के स्पीकर थे।

उन्होंने कहा, "हमने बार-बार ऑस्ट्रेलियाई सरकार से कार्रवाई करने और ऑस्ट्रेलियाई समाज में फैली यहूदी-विरोधी भावना की बड़ी लहर के खिलाफ लड़ने की अपील की है। इस भयानक समय में हमारी दुआएं सिडनी के यहूदी समुदाय और पूरे ऑस्ट्रेलियाई यहूदी समुदाय के साथ हैं।"

इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने एक्स पर लिखा, "मैं ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हनुकाह उत्सव में हुई गोलीबारी से हैरान हूं। ये पिछले दो सालों में ऑस्ट्रेलिया की सड़कों पर यहूदी-विरोधी हिंसा का नतीजा है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार को अनगिनत चेतावनी दी गई थी, उसे होश में आना चाहिए।"

स्थानीय मीडिया के मुताबिक पुलिस का कहना है कि दो शूटरों को काबू कर लिए जाने के बावजूद लोगों को अभी बोंडी बीच से दूर रहना चाहिए। इलाके में बम का खतरा बना हुआ है। वे एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस को निष्क्रिय करने का काम कर रहे हैं।

--आईएएनएस

