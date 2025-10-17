युगांडा: विदेश राज्य मंत्री ने श्री स्वामीनारायण मंदिर का किया दौरा, 'एक पेड़ मां के नाम' के तहत लगाया पौधा

कंपाला, 17 अक्टूबर (आईएएनएस)। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने शुक्रवार को युगांडा में श्री स्वामीनारायण मंदिर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'एक पेड़ मां के नाम' पहल के तहत युगांडा की राजधानी कंपाला में श्री स्वामीनारायण मंदिर परिसर में एक पौधा लगाया। बता दें, कीर्ति वर्धन विदेश दौरे पर युगांडा पहुंचे हुए हैं, जहां उन्होंने 19वें गुटनिरपेक्ष आंदोलन सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

पौधारोपण की तस्वीरें साझा कर कीर्ति वर्धन सिंह ने शुक्रवार को एक्स पर पोस्ट किया, "कंपाला स्थित श्री स्वामीनारायण मंदिर परिसर का दौरा किया और 'एक पेड़ मां के नाम' पहल के तहत वहां एक पौधा लगाया। यह अभियान निरंतर सक्रियता बढ़ा रहा है और हमारे पर्यावरण संरक्षण की सामूहिक जिम्मेदारी को दर्शाता है।"

जब से पीएम मोदी के 'एक पेड़ मां के नाम' पहल की शुरुआत हुई है, इसने ना केवल वैश्विक ध्यान आकर्षित किया, बल्कि जलवायु संरक्षण प्रयासों को 'जन क्रांति' बनाने के अपने इरादे और क्षमता के लिए कई क्षेत्रों से सराहना भी प्राप्त की।

कंपाला में 19वें गुटनिरपेक्ष आंदोलन (एनएएम) मध्यावधि मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के दौरान, राज्य मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र में फ़िलिस्तीन के स्थायी पर्यवेक्षक रियाद मंसूर से भी बातचीत की।

सिंह ने युगांडा के पर्यावरण राज्य मंत्री अतिम अनवर के साथ बैठक की। दोनों पक्षों ने पर्यावरण संरक्षण से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन और पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने में क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का महत्व शामिल है।

इसके अलावा, विदेश राज्य मंत्री ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन मध्यावधि मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान मोजाम्बिक की विदेश एवं सहकारिता मंत्री मारिया मैनुएला डॉस सैंटोस लुकास से मुलाकात की। बैठक के दौरान, दोनों नेताओं ने कृषि, क्षमता निर्माण और सूचना प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की।

गुरुवार को, कंपाला में 19वें गुटनिरपेक्ष आंदोलन मध्यावधि मंत्रिस्तरीय बैठक में, सिंह ने भारत के दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला और सीमा पार आतंकवाद के साझा खतरे के विरुद्ध वैश्विक सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया।

उन्होंने कहा, "आतंकवाद एक साझा खतरा है जिसका समाधान केवल गहन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से ही किया जा सकता है। दशकों से, भारत सीमा पार आतंकवादी हमलों का शिकार रहा है; सबसे हालिया हमला 22 अप्रैल को हुआ, जब जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों की हत्या कर दी गई थी।"

उन्होंने पाकिस्तान पर कटाक्ष करते हुए कहा, "जब राष्ट्र आतंकवाद को राज्य की नीति घोषित करते हैं, जब आतंकवादी केंद्रों को बिना किसी दंड के पनपने दिया जाता है, जब किसी राज्य के पदाधिकारियों द्वारा आतंकवादियों का महिमामंडन किया जाता है, तो ऐसी कार्रवाइयों की केवल स्पष्ट निंदा की जानी चाहिए।"

