यूएन परमाणु निगरानी अधिकारी ने किया तेहरान का दौरा, ईरानी अधिकारियों से बातचीत की

तेहरान, 12 अगस्त (आईएएनएस)। संयुक्त राष्ट्र (यूएन) परमाणु निगरानी संस्था के एक वरिष्ठ अधिकारी ने तेहरान में वार्ता की। यह ईरान द्वारा एजेंसी के साथ सहयोग निलंबित करने के बाद पहली उच्चस्तरीय बैठक थी। सरकारी मीडिया ने इसकी जानकारी दी।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के उप महानिदेशक मास्सिमो अपारो ने सोमवार को ईरान के विदेश मंत्रालय और परमाणु अथॉरिटी के अधिकारियों से मुलाकात की।

उप विदेश मंत्री काजम गरीबाबादी ने आधिकारिक आईआरएनए समाचार एजेंसी को बताया कि यह चर्चा 'भविष्य में सहयोग की रूपरेखा' पर केंद्रित थी। उन्होंने आगे कहा कि दोनों पक्ष परामर्श जारी रखने पर सहमत हुए।

गरीबाबादी के अनुसार, ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने कथित 'आक्रामकता' का जवाब देने में विफल रहने के लिए आईएईए की भी आलोचना की और साथ ही अपने परमाणु कार्यक्रम के संबंध में एजेंसी की 'त्रुटिपूर्ण प्रक्रियाओं' में बदलाव की जरूरत पर जोर दिया।

जून के अंत में, ईरान की संसद ने आईएईए के साथ सहयोग निलंबित कर दिया। उसने इजरायल और संयुक्त राज्य अमेरिका पर उस महीने की शुरुआत में उसके परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले करने और वैज्ञानिकों की हत्या करने का आरोप लगाया।

राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने 3 जुलाई को इजरायल के साथ 12 दिनों के युद्ध के बाद ईरान को परमाणु निगरानी संस्था के साथ सहयोग निलंबित करने का आदेश दिया था। इसके बाद यह आईएईए का पहला ईरान दौरा है।

इस संघर्ष में अमेरिका ने इजरायल की ओर से ईरान के प्रमुख परमाणु स्थलों पर बड़े पैमाने पर हमले भी किए।

पेजेशकियन ने पिछले महीने अल जजीरा को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि उनका देश भविष्य में इजरायल द्वारा शुरू किए जाने वाले किसी भी युद्ध के लिए तैयार है। उन्होंने यह भी कहा कि वह दोनों देशों के बीच युद्धविराम विराम को लेकर आशावादी नहीं हैं। उन्होंने पुष्टि की कि तेहरान शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए अपने परमाणु कार्यक्रम को जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

--आईएएनएस

एससीएच/एएस