यूएन महिला कार्यक्रम की एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय निदेशक क्रिस्टीन अरब के साथ साक्षात्कार

बीजिंग, 18 अक्टूबर (आईएएनएस)। हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र महिला कार्यक्रम की एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय निदेशक क्रिस्टीन अरब ने चाइना मीडिया ग्रुप के "उच्च स्तरीय इंटरव्यूज" को एक विशेष साक्षात्कार दिया।

इस बार के वैश्विक महिला शिखर सम्मेलन के महत्व की चर्चा में अरब ने कहा कि मुझे लगता है कि यह एक रोमांचक क्षण है। चीन सरकार ने इतने भव्य सम्मेलन का आयोजन किया है, जिसमें दुनिया भर के नेता एक प्रमुख मुद्दे पर चर्चा के लिए एकत्रित हो रहे हैं: लैंगिक समानता। 1995 में पेइचिंग में आयोजित संयुक्त राष्ट्र की चौथी विश्व महिला महासभा को 30 वर्ष हो चुके हैं।

चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने उद्घाटन समारोह में भाग लिया और भाषण दिया, जिससे पता चलता है कि चीन सरकार इस मुद्दे को बहुत महत्व देती है। इससे यह भी पता चलता है कि यह शिखर सम्मेलन केवल महिलाओं के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए ही नहीं है, बल्कि इस बात पर भी केंद्रित है कि समाज और देश विकास और वृद्धि को कैसे गति दे सकते हैं।

लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में चीन की उपलब्धियों की चर्चा में अरब ने कहा कि जब हम चीन की बात करते हैं तो हम अक्सर उसकी जनसंख्या के आकार पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन वैश्विक लैंगिक समानता में चीन का योगदान महत्वपूर्ण है। दुनिया की लगभग हर पांचवीं महिला चीन में रहती है। हमने चीनी महिलाओं के रोजगार में उल्लेखनीय प्रगति देखी है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

डीकेपी/