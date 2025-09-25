यूएन में तीन घटनाएं: ट्रंप ने 'साजिश' का लगाया आरोप, सीक्रेट सर्विस से जांच की मांग

न्यूयॉर्क, 25 सितंबर (आईएएनएस)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) की यात्रा के दौरान उनके खिलाफ तीन बहुत ही भयावह घटनाएं हुईं। उन्होंने कहा कि सीक्रेट सर्विस इसकी जांच करेगी।

ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र में विश्व नेताओं को संबोधित किया। उन्होंने संस्था पर हमला बोला कि वह अपनी क्षमता को बर्बाद कर रही है। उन्होंने यूरोपीय सहयोगियों की रूस-यूक्रेन संघर्ष को संभालने की आलोचना की। साथ ही, उन पर आव्रजन नीतियों को अपनाने का आरोप लगाया, जिनके बारे में उन्होंने कहा कि वे उनके देशों को नर्क की ओर ले जा रही हैं।

बुधवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने कहा कि उनकी यात्रा के दौरान हुई असामान्य दुर्घटनाएं महज संयोग नहीं थीं। वह एक बड़ी साजिश का हिस्सा थीं।

ट्रंप के अनुसार, पहली घटना तब घटी जब उन्हें और उनके साथियों को ले जा रहा एस्केलेटर अचानक तेज आवाज के साथ रुक गया। उन्होंने इस घटना पर जवाबदेही की मांग की।

ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा, "जिन लोगों ने ऐसा किया है उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए।"

ट्रंप के भाषण के दौरान दूसरी परेशानी तब हुई जब उनका टेलीप्रॉम्प्टर अचानक पूरी तरह काला हो गया।

ट्रंप ने इसे किसी की चालाकी बताया, लेकिन एक यूएन अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि टेलीप्रॉम्प्टर चलाने की जिम्मेदारी व्हाइट हाउस के स्टाफ की थी।

तीसरी कथित तोड़फोड़, ट्रंप के अनुसार, हॉल के अंदर ध्वनि की समस्या से जुड़ी थी। उन्होंने कहा कि श्रोता केवल इयरपीस के जरिए अनुवादकों पर निर्भर होकर ही उनकी बात सुन पा रहे थे। उन्होंने दावा किया कि उनकी पत्नी मेलानिया उन्हें बिल्कुल सुन नहीं पा रही थीं।

ट्रंप ने कहा कि यह संयोग नहीं था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये घटनाएं जानबूझकर की गई थीं।

उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से एस्केलेटर की खराबी के सुरक्षा फुटेज को संरक्षित करने का भी आग्रह करते हुए कहा कि जांच में सीक्रेट सर्विस को भी शामिल किया जाएगा।

--आईएएनएस

पीएसके