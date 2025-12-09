यूएन के मानवीय कॉर्डिनेटर ने कांगो में नागरिकों की सुरक्षा की अपील की

किंशासा, 9 दिसंबर (आईएएनएस)। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के कोऑर्डिनेटर ब्रूनो लेमार्क्विस ने कहा कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (डीआरसी) में संघर्ष में शामिल सभी पक्षों को अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का सम्मान और नागरिकों की रक्षा करनी चाहिए। इसमें मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान नागरिकों और लड़ाकों के बीच फर्क करना शामिल है।

लेमार्क्विस ने सोमवार को कहा, "आबादी वाले इलाकों में विस्फोटक हथियारों का इस्तेमाल और स्कूलों जैसे नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले, जान-माल का ऐसा नुकसान कर रहे हैं जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। नागरिक और नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट नहीं हैं।"

सोमवार को किंशासा में दिए गए एक राष्ट्रीय संबोधन में, डीआरसी के राष्ट्रपति फेलिक्स त्सेसीकेदी ने कहा कि 23 मार्च आंदोलन (एम23) के विद्रोहियों ने देश के दक्षिण किवु प्रांत में डीआरसी के सशस्त्र बलों के खिलाफ हमला शुरू कर दिया है।

सोमवार को जारी एक बयान के अनुसार, उविरा, वालुंगु, म्वेंगा, शबुंडा, कबारे, फिजी और कालेहे सहित दक्षिण किवु के कई इलाकों में हाल के दिनों में घनी आबादी वाले क्षेत्रों में भारी हथियारों और गोलाबारी से झड़पें हुई हैं।

संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार, दक्षिण किवु प्रांत में बढ़ते संघर्ष के कारण 2 दिसंबर से अब तक कम से कम 74 लोग मारे गए हैं और 200,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। यह संकट पहले से ही गंभीर स्थिति को और बढ़ा रहा है। ताजा बढ़ोतरी से पहले दक्षिण किवु में 1.2 मिलियन आंतरिक रूप से विस्थापित लोग रह रहे थे।

जनवरी से, पूर्वी डीआरसी में सुरक्षा स्थिति तेजी से खराब हुई है। सिन्हुआ समाचार एजेंसी ने बताया कि एम23 ने उत्तरी किवु और दक्षिणी किवु दोनों में हमले तेज कर दिए हैं, जिससे कई नागरिक हताहत हुए हैं और बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ है।

संयुक्त राष्ट्र मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय (ओसीएचए) ने कहा कि डीआरसी में खाद्य सुरक्षा की स्थिति भी तेजी से खराब हो रही है। सड़क जाम होने से बुनियादी खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ गई हैं। चीनी की कीमतें छह गुना बढ़ गई हैं और कसावा के आटे की कीमत जनवरी से तीन गुना से अधिक हो गई है।

बुरुंडी में शरणार्थियों और राज्यविहीन व्यक्तियों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्यालय तत्काल कदम उठाने की अपील कर रहा है। इसमें विशेष रूप से भोजन, स्वास्थ्य और पानी, स्वच्छता और साफ-सफाई के क्षेत्र शामिल हैं।

ओसीएचए ने संघर्ष के सभी पक्षों से अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत अपने दायित्वों को बनाए रखने और नागरिकों और नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया। कार्यालय ने कहा कि मानवीय पहुंच की गारंटी दी जानी चाहिए ताकि जीवन रक्षक सहायता जरूरतमंदों तक पहुंच सके।

--आईएएनएस

एससीएच/एएस