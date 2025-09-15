यूएन की चेतावनी : अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बिना अफगानिस्तान भूकंप पीड़ितों का सर्दी से बचना मुश्किल

काबुल, 15 सितंबर (आईएएनएस)। संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन (यूएनएएमए) और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ने पूर्वी अफगानिस्तान में भूकंप से प्रभावित हजारों परिवारों को लेकर एक चेतावनी जारी की है।

संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि भूकंप प्रभावित हजारों परिवारों को तत्काल अंतरराष्ट्रीय सहायता की जरूरत है। इसके बिना आने वाले सर्दियों में उनका जीवित रहना मुश्किल हो सकता है।

सोमवार को स्थानीय मीडिया ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने भूकंप पीड़ितों के आश्रय, भोजन और स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने के लिए 139 मिलियन डॉलर (करीब 1225 करोड़ रुपए) की तत्काल सहायता का आह्वान किया।

अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन की प्रमुख रोजा ओटुनबायेवा ने पूरी दुनिया से जल्दी मदद करने की अपील की है। उन्होंने बताया कि संयुक्त राष्ट्र ने अंतरराष्ट्रीय जरूरतों को पूरा करने के लिए 139 मिलियन डॉलर की जरूरत बताई है।

एक प्रमुख अफगान समाचार एजेंसी खामा प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, ओटुनबायेवा ने मानवीय सहायता प्रदान करने में महिलाओं की भूमिका के महत्व पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि महिला सहायता कर्मियों पर लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से पीड़ितों की सहायता करना बेहद मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में महिलाओं की उपस्थिति परिवारों, विशेष रूप से कमजोर महिलाओं और बच्चों तक पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण है।

स्थानीय और सहायता अधिकारियों के अनुसार, नांगरहार, कुनार और लघमन प्रांतों में आए 6.0 तीव्रता के भूकंप में सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों घायल और बेघर हो गए। यूएनडीपी ने पीड़ितों के समुदाय-आधारित पुनर्वास पर जोर दिया, जिसमें काम के बदले नगद राशि वाला कार्यक्रम शामिल है, ताकि बचे लोग मलबा हटाने, आवास पुनर्निर्माण और बुनियादी ढांचे की बहाली में भाग लेकर पैसा कमा सकें।

संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि भूकंप से पीड़ित गरीब लोगों के पास पुनर्वास के लिए संसाधन नहीं हैं। पीड़ितों में पाकिस्तान और ईरान से हाल ही में लौटे कई लोग भी शामिल हैं।

खामा प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले सप्ताह संयुक्त राष्ट्र मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय (ओसीएचए) ने कहा कि पूर्वी प्रांतों में आए हालिया भूकंप में कम से कम 2,164 लोग मारे गए।

ओसीएचए के 11 सितंबर के अपडेट के अनुसार, भूकंप से जान गंवाने वाले लोगों में 516 महिलाएं, 476 पुरुष, 509 लड़कियां और 663 लड़के शामिल थे।

ओसीएचए ने कहा कि मानवीय एजेंसियों ने अब तक भूकंप प्रभावित 60,800 लोगों को खाद्य सहायता प्रदान की है और इस बात पर जोर दिया है कि कई समुदायों में जरूरतें अब भी बहुत ज्यादा हैं। भूकंप प्रभावित परिवारों को तंबू या अस्थायी आवास उपलब्ध कराए गए हैं। सीमित संसाधन के बीच सर्दी का मौसम आ रहा है, इसे देखते हुए निरंतर मानवीय सहायता की तत्काल आवश्यकता है।

