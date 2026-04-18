यूएन चीफ गुटेरेस ने भविष्य को अंतरराष्ट्रीय कानून के शासन से चलाने की अपील की

संयुक्त राष्ट्र, 18 अप्रैल (आईएएनएस)। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने नीदरलैंड के हेग में अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वे रॉ पावर से चलने वाले भविष्य के बजाय कानून के राज से चलने वाला भविष्य चुनें।

स्थानीय समयानुसार शुक्रवार को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) की 80वीं सालगिरह पर, गुटेरेस ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हमारी आंखों के सामने हो रहा है।

संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख ने कहा, "ठीक इसलिए क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम इतने दबाव में है कि अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन करना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है, खासकर पावर डायनामिक्स बदलने के इस दौर में।"

गुटेरेस ने चेतावनी दी कि अंतरराष्ट्रीय कानून को कमजोर करने से वैश्विक स्थिरता की नींव कमजोर होने का खतरा है। उन्होंने चेतावनी दी, "जब कानून की जगह ताकत ले लेती है, तो अस्थिरता फैलने लगती है।"

न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, आईसीजे के राष्ट्रपति इवासावा युजी ने भी इन चिंताओं को दोहराया और अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारियों से अलग होने, नियमों का पालन करने में बढ़ते विरोध और बहुपक्षवाद के प्रति बढ़ते संदेह के परेशान करने वाले संकेतों की ओर इशारा किया।

उन्होंने कहा, "कोर्ट इन चुनौतियों का जवाब अपना न्यायिक काम करके, अंतरराष्ट्रीय कानून को सख्ती से और अच्छी नीयत से समझाकर और लागू करके देता है।"

आईसीजे, यूएन का सबसे बड़ा ट्रिब्यूनल, एकमात्र इंटरनेशनल कोर्ट है जो 193 यूएन सदस्य देशों के बीच विवादों को सुलझाता है।

इसका मतलब है कि यह दुनिया भर में शांति और सुरक्षा में अहम योगदान देता है और देशों को बिना किसी झगड़े के मसलों को सुलझाने का एक तरीका देता है।

आईसीजे 1945 में बना था और हेग के पीस पैलेस में मौजूद है। इसने शुक्रवार को 80वीं सालगिरह मनाने के लिए एक खास मीटिंग की। इस इवेंट में डच किंग विलेम-अलेक्जेंडर के साथ-साथ वरिष्ठ अंतरराष्ट्रीय और डच अधिकारी भी शामिल हुए।

--आईएएनएस

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