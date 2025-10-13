'ये शायद आपका सबसे अच्छा दिन है', नेतन्याहू से मिलकर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर (आईएएनएस)। मिस्र दौरे से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजरायल पहुंचे हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने सोमवार को बेन-गुरियन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अमेरिकी राष्ट्रपति का स्वागत किया।

बता दें, इजरायल और हमास के बीच युद्धविराम समझौते की घोषणा के बाद से राष्ट्रपति ट्रंप की यह पहली इजरायल यात्रा है। अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वागत के दौरान पीएम नेतन्याहू की पत्नी सारा और हर्जोग की पत्नी मीकल भी मौजूद थीं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए एयरपोर्ट पर रेड कार्पेट बिछाया गया था। राष्ट्रपति ट्रंप ने रेड कार्पेट पर चलते हुए राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कहा, "यह एक शानदार दिन है। शायद आपका सबसे अच्छा दिन।"

इजरायली पीएम नेतन्याहू ने अपने कार्यालय द्वारा जारी नए वीडियो में जवाब दिया, "यह इतिहास है।"

वाशिंगटन में इजरायल के राजदूत येहिल लीटर ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ एयरपोर्ट पर हुई बातचीत के बारे में बताया। लीटर ने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने उनसे कहा, "आप जानते हैं कि आपका बेटा आपको मुस्कुराते हुए ऊपर से देख रहा है, है ना?"

लीटर ने एक्स पर आगे लिखा, "मेरा दिल भर आया।"

बता दें, इजरायली राजदूत लीटर के बेटे, मेजर (सेवानिवृत्त) मोशे येदिदिया लीटर, 2023 में गाजा पट्टी में लड़ाई में मारे गए।

राष्ट्रपति ट्रंप ने इजरायल के लिए रवाना होने से पहले कहा था, "यह एक बहुत ही खास समय होने वाला है। कल और आज इजरायल में 5,00,000 लोग मौजूद हैं और साथ ही, मुस्लिम और अरब देश भी खुश हैं। सभी एक साथ खुशी जाहिर कर रहे हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आमतौर पर, अगर एक जश्न मना रहा होता है, तो दूसरा नहीं। यह पहली बार है जब सभी लोग हैरान हैं और रोमांचित हैं और इसमें शामिल होना सम्मान की बात है। हम एक अच्छा समय बिताएंगे और यह कुछ ऐसा होगा जो पहले कभी नहीं हुआ।"

