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राष्ट्रपति शी ने चीन-अमेरिका संबंधों के लिए साल 2026 को ऐतिहासिक, मील का पत्थर साबित होने की उम्मीद जताई

ट्रंप से मुलाकात में शी जिनपिंग ने साझेदारी और स्थिर संबंधों पर दिया जोर
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Dainik Hawk·
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May 14, 2026, 07:40 AM
राष्ट्रपति शी ने चीन-अमेरिका संबंधों के लिए साल 2026 को ऐतिहासिक, मील का पत्थर साबित होने की उम्मीद जताई

बीजिंग: चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने गुरुवार को कहा कि उन्हें उम्मीद है कि 2026 एक ऐतिहासिक, लैंडमार्क साल होगा, जो चीन-अमेरिका संबंधों में एक नया अध्याय शुरू करेगा।

बीजिंग में दौरे पर आए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत करते हुए शी जिनपिंग ने कहा कि चीन और अमेरिका के बीच मतभेदों से ज्यादा कॉमन इंटरेस्ट हैं।

उन्होंने कहा कि एक में सफलता दूसरे के लिए एक मौका है और एक स्थिर द्विपक्षीय संबंध दुनिया के लिए अच्छा है।

राष्ट्रपति शी ने कहा कि चीन और अमेरिका को दुश्मन के बजाय साझेदार होना चाहिए। दोनों देशों को एक-दूसरे को सफल होने और साथ मिलकर तरक्की करने में मदद करनी चाहिए, और नए दौर में बड़े देशों को एक-दूसरे के साथ अच्छे से रहने का सही तरीका ढूंढना चाहिए।

शी ने कहा, "मैं हमारे दोनों देशों और दुनिया के लिए जरूरी बड़े मुद्दों पर हमारी बातचीत का इंतजार कर रहा हूं और आपके साथ मिलकर चीन-अमेरिका संबंधों की बड़ी नाव को रास्ता तय करने और चलाने के लिए काम करने का इंतजार कर रहा हूं, ताकि 2026 एक ऐतिहासिक, लैंडमार्क साल बन सके जो चीन-अमेरिका संबंधों में एक नया अध्याय खोले।"

उन्होंनेकहा कि चीन और अमेरिका को मिलकर हमारे समय के सवालों का जवाब देना चाहिए। शी ने कहा कि एक सदी में न देखा गया बदलाव पूरी दुनिया में तेजी से हो रहा है और अंतरराष्ट्रीय हालात बदलते और उथल-पुथल वाले हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दुनिया एक और मोड़ पर आ गई है।

शी ने कहा, "क्या चीन और अमेरिका थ्यूसीडाइड्स ट्रैप से निकलकर बड़े देशों के संबंधों का एक नया पैटर्न बना सकते हैं? क्या हम मिलकर ग्लोबल चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और दुनिया को ज्यादा स्थिरता दे सकते हैं? क्या हम दोनों देशों के लोगों की भलाई और इंसानियत के भविष्य के लिए अपने आपसी संबंधों के लिए मिलकर एक अच्छा भविष्य बना सकते हैं? ये सवाल इतिहास, दुनिया और लोगों के लिए बहुत जरूरी हैं।"

बता दें, थ्यूसीडाइड्स ट्रैप एक अंतरराष्ट्रीय संबंध सिद्धांत है, जो बताता है कि जब कोई उभरती हुई शक्ति किसी स्थापित शक्ति के प्रभुत्व को चुनौती देती है, तो युद्ध की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है।

चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने कहा, "ये हमारे समय के सवाल हैं जिनका जवाब बड़े देशों के नेताओं को मिलकर देना होगा।"

--आईएएनएस

 

 

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