अन्तरराष्ट्रीय

Monitoring Xi Jinping Thought : 'विधि-शासन पर शी चिनफिंग के विचारों के अध्ययन की रूपरेखा' का 2025 संस्करण प्रकाशित

चीन में ‘विधि-शासन पर शी चिनफिंग विचार’ का 2025 संस्करण प्रकाशित
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 20, 2025, 07:26 AM
'विधि-शासन पर शी चिनफिंग के विचारों के अध्ययन की रूपरेखा' का 2025 संस्करण प्रकाशित

बीजिंग: वर्ष 2021 में प्रकाशित 'विधि-शासन पर शी चिनफिंग के विचारों के अध्ययन की रूपरेखा' पुस्तक को, हाल ही में संशोधित करने के बाद 'विधि-शासन पर शी चिनफिंग के विचारों के अध्ययन की रूपरेखा (2025 संस्करण)' के रूप में प्रकाशित किया गया और देश भर में उपलब्ध है।

 

इसका उद्देश्य नए युग में चीनी विशेषताओं वाले समाजवाद पर शी चिनफिंग के विचार, विशेष रूप से कानून के शासन पर उनके विचार के अध्ययन और कार्यान्वयन को और अधिक गहन करना है।

 

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) की 18वीं राष्ट्रीय कांग्रेस (नवंबर 2012) के बाद से, शी चिनफिंग से केंद्रित पार्टी की केंद्रीय समिति ने चीनी विशेषताओं वाले समाजवाद को कायम रखने और विकसित करने के समग्र और रणनीतिक परिप्रेक्ष्य से विधि-शासन को स्थापित, नियोजित और सख्ती से लागू किया है। मार्क्सवादी कानूनी सिद्धांत को चीन के कानूनी विकास की विशिष्ट वास्तविकताओं और चीन की उत्कृष्ट पारंपरिक कानूनी संस्कृति के साथ जोड़ कर व्यापक विधि-नियम के संबंध में रचनात्मक रूप से अनेक नई अवधारणाएं, नए विचार और नई रणनीतियां प्रस्तुत कीं। इनसे विधि-शासन पर शी चिनफिंग के विचार का निर्माण हुआ।

 

विधि-शासन पर शी चिनफिंग के विचार मार्क्सवादी कानूनी सिद्धांत को चीनी संदर्भ में अनुकूलित और आधुनिक बनाने की नवीनतम उपलब्धि हैं, चीनी विशेषताओं वाले विधि-शासन के सिद्धांत का एक प्रमुख अभिनव विकास हैं, नए युग में चीनी विशेषताओं वाले समाजवाद पर शी चिनफिंग के विचारों का एक महत्वपूर्ण घटक हैं, और यह नए युग में विधि-शासन को व्यापक रूप से आगे बढ़ाने के लिए मौलिक दिशानिर्देश और कार्य योजना भी है।

 

इस पुस्तक के 2025 संस्करण में 14 अध्याय, 51 खंड, 142 लेख और 1,05,000 शब्द हैं। यह पुस्तक शी चिनफिंग के विधि-शासन पर विचार के महान महत्व, मूल सार, आध्यात्मिक सार, समृद्ध अर्थ और व्यावहारिक आवश्यकताओं को व्यवस्थित रूप से समझाती है, इस विचार के नवीनतम विकास को पूरी तरह से प्रतिबिंबित करती है, और नए युग में विधि-शासन के क्षेत्र में चीनी विशेषताओं वाले समाजवाद पर शी चिनफिंग के विचारों के मूल योगदान को व्यापक रूप से मूर्त रूप देती है।

 

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

 

 

China GovernanceGovernance ModelChinese PoliticsXi Jinping ThoughtCPC PoliciesLegal ReformsRule of Law

Related posts

Loading...

More from author

Loading...