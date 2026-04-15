अन्तरराष्ट्रीय

China Spain Relations : शी चिनफिंग ने स्पेन के प्रधानमंत्री से मुलाकात की

चीन-स्पेन संबंधों में नई मजबूती, शी जिनपिंग और सांचेज की अहम बैठक
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Apr 15, 2026, 06:05 AM
शी चिनफिंग ने स्पेन के प्रधानमंत्री से मुलाकात की

बीजिंग: चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने चीन की आधिकारिक यात्रा पर आए स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज से पेइचिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपुल्स में मुलाकात की।

शी चिनफिंग ने कहा कि जटिल और अस्थिर अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के बावजूद, चीन-स्पेन सम्बंधों में निरंतर विकास हुआ है और एक रणनीतिक रूप से मजबूत सम्बंध स्थापित हुआ है। तथ्यों से यह सिद्ध होता है कि सहयोग को गहरा करना दोनों देशों के लोगों के हित में है, समय की मांग के अनुरूप है और स्वतंत्र मार्ग अपनाने के लिए दोनों पक्षों के आत्मविश्वास और शक्ति को बढ़ाता है। दोनों पक्षों को अपनी-अपनी विदेश नीतियों में चीन-स्पेन सम्बंधों के विकास को सर्वोपरि रखना चाहिए और राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा में एक-दूसरे का समर्थन करना चाहिए। चीन अपने दीर्घकालिक रणनीतिक लक्ष्यों को अपने चरणबद्ध उद्देश्यों के साथ एकीकृत करता है और पीढ़ी दर पीढ़ी धैर्यपूर्वक पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण और कार्यान्वयन करता है। दोनों पक्षों को अवसरों का लाभ उठाना चाहिए, संयुक्त रूप से नवोन्मेषी विकास को आगे बढ़ाना चाहिए, व्यापार, नई ऊर्जा और कुशल अर्थव्यवस्था में सहयोग को मजबूत करना चाहिए, सांस्कृतिक, शैक्षिक, वैज्ञानिक अनुसंधान और खेल आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करना चाहिए और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देना चाहिए ताकि अधिक परिणाम प्राप्त हो सकें और दोनों देशों के लोगों को अधिक लाभ मिल सके।

 

सांचेज़ ने कहा कि स्पेन में चीनी निवेश और सहयोग ने स्पेन के आर्थिक विकास को प्रभावी ढंग से बढ़ावा दिया है। स्पेन एक-चीन सिद्धांत का दृढ़ता से पालन करता है, एक प्रमुख शक्ति के रूप में चीन की स्थिति को अत्यधिक महत्व देता है और चीन के साथ एक रणनीतिक रूप से सुदृढ़ साझेदारी विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। स्पेन व्यापार, निवेश, नई ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने और लोगों के बीच आदान-प्रदान को बढ़ावा देने की आशा करता है। जटिल और चुनौतीपूर्ण अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों तथा लगातार होने वाले संघर्षों के बीच, केवल बहुपक्षवाद को कायम रखकर और बहुध्रुवीय विश्व को बढ़ावा देकर ही मानवता के लिए स्थायी शांति प्राप्त की जा सकती है।

 

स्पेन राष्ट्रपति शी चिनफिंग द्वारा प्रस्तावित चार वैश्विक पहलों का सक्रिय रूप से समर्थन करता है और अंतरराष्ट्रीय भू-राजनीति, व्यापार संरक्षणवाद और जलवायु परिवर्तन से सम्बंधित चुनौतियों का संयुक्त रूप से समाधान करने तथा अंतरराष्ट्रीय कानून और बहुपक्षवाद को कायम रखने के लिए चीन के साथ घनिष्ठ संचार और सहयोग बनाए रखने के लिए तत्पर है।

 

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

 

 

strategic partnershipforeign policyPedro SanchezEnergy CooperationGlobal DiplomacyChina Spain RelationsmultilateralismXi Jinpinginternational trade

Related posts

Loading...

More from author

Loading...