Xi Jinping Tianjin University : शी चिनफिंग ने थ्येनचिन विश्वविद्यालय के अध्यापकों और छात्रों को जवाबी पत्र भेजा

शी चिनफिंग ने थ्येनचिन विश्वविद्यालय को 130वीं वर्षगांठ पर बधाई दी।
Oct 03, 2025, 04:05 AM
बीजिंग: चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने हाल ही में थ्येनचिन विश्वविद्यालय की स्थापना की 130वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इस विश्वविद्यालय के अध्यापकों और छात्रों को जवाबी पत्र भेजकर उनको बधाई दी।

शी ने इस पत्र में उम्मीद जताई कि व्यापक अध्यापक और छात्र नए युग में चीनी विशेषता वाली समाजवादी विचारधारा के मार्गदर्शन पर कायम रहकर देश की महत्वपूर्ण रणनीतिक मांग पर फोकस रखेंगे, शैक्षिक व अध्ययन सुधार के जरिए बुनियादी अनुसंधान और कुंजीभूत वैज्ञानिक व तकनीकी अध्ययन को मजबूत करेंगे, प्रतिभाओं की गुणवत्ता उन्नत कर आर्थिक व सामाजिक विकास की बेहतर सेवा करेंगे और शिक्षा-शक्ति तथा वैज्ञानिक व तकनीकी शक्ति के निर्माण और चीनी आधुनिकीकरण बढ़ाने में नया योगदान देंगे।

 

थ्येनचिन विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1895 में हुई, जो चीन का पहला आधुनिक विश्वविद्यालय है। हाल ही में इस विश्वविद्यालय के अध्यापकों और छात्रों ने शी को पत्र लिखकर इस स्कूल के 130 साल के रास्ते और हालिया विकास उपलब्धियों का परिचय दिया और शिक्षा शक्ति के निर्माण के लिए अधिक योगदान देने का संकल्प व्यक्त किया।

 

 

