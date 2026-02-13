अन्तरराष्ट्रीय

Xi Jinping Directives : शी चिनफिंग ने चीन के राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान फाउंडेशन के काम पर महत्वपूर्ण निर्देश दिए

शी चिनफिंग ने चीन के राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन को नवाचार और अनुसंधान में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के निर्देश दिए
Feb 13, 2026, 06:10 AM
बीजिंग: सीपीसी केंद्रीय समिति के महासचिव, चीनी राष्ट्रपति और केंद्रीय सैन्य आयोग के अध्यक्ष शी चिनफिंग ने हाल ही में चीन के राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान फाउंडेशन के काम पर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए, जिसमें उन्होंने बताया कि चीन के राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान फाउंडेशन ने पिछले 40 वर्षों में मौलिक अनुसंधान को बढ़ावा देने और नवोन्मेषी प्रतिभाओं को विकसित करने में सकारात्मक भूमिका निभाई है।

शी चिनफिंग ने इस बात पर जोर दिया कि इस नई यात्रा में, उन्हें उम्मीद है कि आप लोग नए युग के लिए चीनी विशेषताओं वाले समाजवाद पर शी चिनफिंग के विचारों का गहन अध्ययन और कार्यान्वयन करेंगे, और तकनीकी क्रांति और औद्योगिक परिवर्तन के नए दौर द्वारा प्रस्तुत ऐतिहासिक अवसरों का लाभ उठाएंगे। आप लोग मौलिक अनुसंधान के रणनीतिक, दूरदर्शी और व्यवस्थित स्वरूप को मजबूत करेंगे, विज्ञान निधि के सुधार को गहरा करेंगे और वित्तपोषण प्रणाली में और सुधार करेंगे।

उन्होंने कहा कि आप लोग अनुकूल वैज्ञानिक अनुसंधान वातावरण के निर्माण को बढ़ावा देंगे, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का विस्तार करेंगे, और शोधकर्ताओं को विज्ञान में नई ऊंचाइयों को छूने और अधिक स्वनिर्मित उपलब्धियां उत्पन्न करने में सहायता करेंगे, ताकि उच्च स्तरीय वैज्ञानिक और तकनीकी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण में अधिक योगदान दिया जा सके।

गौरतलब है कि चीन के राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान फाउंडेशन की स्थापना फरवरी 1986 में हुई थी। 40 वर्षों के विकास के बाद, यह राज्य के लिए बड़ी संख्या में वैज्ञानिक शोधकर्ताओं द्वारा किए जा रहे मौलिक अनुसंधान को वित्त पोषित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

 

 

 

Fundamental Research ChinaCPC Central CommitteeHigh-Tech ChinaChina National Natural Science FoundationInternational Scientific CollaborationXi JinpingChinese Science DevelopmentScientific Innovation ChinaTechnological Advancement ChinaChinese Research Policy

