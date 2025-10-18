अन्तरराष्ट्रीय

China Food Security : शी चिनफिंग ने संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन को 80वीं वर्षगांठ पर बधाई पत्र भेजा

शी चिनफिंग ने एफएओ को बधाई दी, चीन ने खाद्य सुरक्षा में योगदान पर जोर दिया
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 19, 2025, 02:59 AM
शी चिनफिंग ने संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन को 80वीं वर्षगांठ पर बधाई पत्र भेजा

बीजिंग: चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन को उसकी 80वीं वर्षगांठ पर बधाई पत्र भेजा।

शी चिनफिंग ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने विश्व खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, ग्रामीण विकास और खाद्य प्रणाली परिवर्तन को बढ़ावा देने और सभी देशों में लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

 

शी चिनफिंग ने बल देते हुए कहा कि चीन सरकार खाद्य सुरक्षा को बहुत महत्व देती है, 1.4 अरब से अधिक लोगों की खाद्य समस्या को हल करने के लिए स्वयं पर निर्भर रहने पर जोर देती है और अपनी सर्वोत्तम क्षमता के अनुसार जरूरतमंद देशों को सहायता प्रदान करती है, जिससे विश्व खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में चीन की ताकत का योगदान होता है। चीन हमेशा की तरह, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन का समर्थन करेगा और वैश्विक विकास पहल को लागू करने, सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र 2030 एजेंडा को आगे बढ़ाने, मानव जाति के साझा भविष्य वाले समुदाय के निर्माण को बढ़ावा देने और सभी देशों के लोगों की भलाई में सुधार करने के लिए नए और अधिक योगदान देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ काम करने को तैयार है।

 

 

 

Global Food SecurityUnited NationsXi JinpingAgriculturesustainable developmentFAOChina

Related posts

Loading...

More from author

Loading...