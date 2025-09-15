Xi Jinping Article : पत्रिका छ्योशी पर शी चिनफिंग का लेख प्रकाशित होगा

बीजिंग: चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति की पत्रिका छ्योशी पर 16 सितंबर को सीपीसी की केंद्रीय समिति के महासचिव, राष्ट्रपति और केंद्रीय सैन्य आयोग के अध्यक्ष शी चिनफिंग का लेख प्रकाशित होगा। इसका शीर्षक है राष्ट्रीय एकीकृत बाजार के निर्माण को गहन रूप से बनाएं।

लेख में कहा गया है कि राष्ट्रीय एकीकृत बाजार का निर्माण सीपीसी की केंद्रीय समिति द्वारा किया गया महत्वपूर्ण निर्णय है। यह न केवल विकास का नया ढांचा बनाने और उच्च गुणवत्ता वाले विकास को बढ़ाने के लिए आवश्यक है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में पहल हासिल करने की भी जरूरत है। दुनिया में दूसरा बड़ा उपभोक्ता बाजार होने के नाते राष्ट्रीय एकीकृत बाजार का अच्छा निर्माण करना होगा, ताकि जोखिमों और चुनौतियों का शांतिपूर्ण मुकाबला करने में आत्मविश्वास मजबूत हो सके।

लेख में कहा गया है कि राष्ट्रीय एकीकृत बाजार के निर्माण को गहन रूप से बनाने के दौरान बाजार की बुनियादी प्रणाली, बाजार के अवसंरचना, सरकारी आचरण के मानक, बाजार पर्यवेक्षण व कानून प्रवर्तन और कारक संसाधन बाजार को एकीकृत करना होगा। इसके साथ खुलेपन का विस्तार जारी रखने की आवश्यकता है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)