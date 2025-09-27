अन्तरराष्ट्रीय

World Design Capital : 2025 विश्व डिजाइन कैपिटल सम्मेलन शांगहाई में उद्घाटित

शांगहाई में विश्व डिज़ाइन कैपिटल सम्मेलन 2025 की शानदार शुरुआत
Sep 27, 2025, 09:37 AM
2025 विश्व डिजाइन कैपिटल सम्मेलन शांगहाई में उद्घाटित

बीजिंग: 25 सितंबर को विश्व डिज़ाइन कैपिटल सम्मेलन 2025 शांगहाई में उद्घाटित हुआ। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की शांगहाई शहर कमेटी के उप सचिव और मेयर गोंग जेंग और चाइना मीडिया ग्रुप की उप निदेशक शिंग बो ने इसमें भाग लिया और भाषण दिया।

 

गोंग जेंग ने भाषण देते हुए कहा कि 2010 में शांगहाई आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र रचनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल हुआ। पिछले 15 वर्षों में "शांगहाई डिज़ाइन" ने शहर के विकास में नवाचार, रचनात्मकता और रचनात्मक ज्ञान और शक्ति का योगदान दिया है। शांगहाई वर्तमान में वैश्विक प्रभाव वाले एक आधुनिक समाजवादी अंतर्राष्ट्रीय महानगर के रूप में अपने विकास की गति बढ़ा रहा है। हमें विभिन्न उद्योगों को सशक्त बनाने में डिज़ाइन की महत्वपूर्ण भूमिका का बेहतर उपयोग करना चाहिए, "शांगहाई डिज़ाइन" की मौलिकता और प्रभाव को और बढ़ाना चाहिए और एक विश्व स्तरीय डिज़ाइन राजधानी के विकास में तेज़ी लानी चाहिए।

 

शिंग बो ने भाषण देते हुए कहा कि एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया वाहक के रूप में, चाइना मीडिया ग्रुप संचार को सशक्त बनाने, जीवन को रोशन करने और भविष्य में अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए डिजाइन का उपयोग करने की व्यापक संभावनाओं की खोज करने के लिए प्रतिबद्ध है। चाइना मीडिया ग्रुप शांगहाई और वैश्विक डिजाइन समुदाय के साथ मिलकर उच्च गुणवत्ता वाले विकास, उच्च गुणवत्ता वाले जीवन और उच्च दक्षता वाले शासन को सशक्त बनाने वाले डिजाइन की एक नई तस्वीर बनाने के लिए काम करने को तैयार है।

इस सम्मेलन का मुख्य सत्र 28 सितंबर तक चलेगा, जिसके दौरान दो थीम फोरम, इंटरनेशनल डिजाइन हंड्रेड पीपुल फोरम और ग्लोबल क्रिएटिव सिटी डिजाइन फोरम, तथा 40 से अधिक व्यावसायिक फोरम आयोजित किए जाएंगे।

(साभार---चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

 

