White House Statement : व्हाइट हाउस ने न्यूयॉर्क मेयर ममदानी के वीडियो के बाद आईसीई एजेंट्स पर हमलों में बढ़ोतरी की चेतावनी दी

आईसीई विरोधी वीडियो पर व्हाइट हाउस ने न्यूयॉर्क के नए मेयर की आलोचना की, हिंसा बढ़ने की चेतावनी दी।
Dec 12, 2025, 08:08 AM
वाशिंगटन: व्हाइट हाउस ने न्यूयॉर्क शहर के नए मेयर जोहरान ममदानी के हालिया वीडियो की कड़ी आलोचना की है। इस वीडियो में अप्रवासियों को कथित तौर पर 'आईसीई के खिलाफ खड़े होने' के लिए उकसाया गया था। व्हाइट हाउस ने चेतावनी दी है कि ऐसे संदेश फेडरल अप्रवासन अधिकारियों के खिलाफ उत्पीड़न और हिंसा में बढ़ोतरी का कारण बन रहे हैं।

व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा कि ट्रंप प्रशासन एजेंटों के खिलाफ हिंसा, हमलों और शारीरिक धमकियों में बढ़ोतरी को लेकर निश्चित रूप से चिंतित है। उन्होंने इसे एक चिंताजनक वृद्धि करार दिया। कैरोलिन लेविट ने कहा, "हमने उन पर और उनके परिवारों पर हिंसक हमलों में एक हजार प्रतिशत से अधिक की वृद्धि देखी है।"

लेविट ने कहा कि आईसीई अधिकारी की जानकारी को उजागर किया गया। उनका उत्पीड़न किया गया है। कई पर शारीरिक रूप से हमला किया गया। उन्होंने कहा कि वे बस हमारे राष्ट्र के अप्रवासन कानूनों को लागू कर रहे हैं।

क्या न्यूयॉर्क का संदेश निवासियों को एनफोर्समेंट ऑपरेशन का विरोध करने के लिए प्रेरित कर सकता है? इस सवाल पर उन्होंने कहा, "प्रशासन इसकी निंदा करता है और हर राज्य में अमेरिकी समुदायों से अवैध विदेशियों और पब्लिक सेफ्टी के खतरों को हटाने के अपने मिशन को जारी रखेगा।

प्रेस सेक्रेटरी की टिप्पणियां तब आईं जब रिकॉर्ड-कम एनकाउंटर नंबर का हवाला देते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने वर्तमान सीमा स्थितियों को अमेरिकी इतिहास में सबसे सुरक्षित घोषित किया। लेविट के अनुसार, लगातार सातवें महीने, यूएस बॉर्डर पेट्रोल ने संयुक्त राज्य अमेरिका में जीरो अवैध विदेशियों को छोड़ा।

उन्होंने पिछले प्रशासन से तुलना करते हुए कहा, "राष्ट्रपति ट्रंप के दस महीनों में, हमने जो बाइडेन के एक महीने के मुकाबले कुल मिलाकर कम डर देखा है।"

प्रशासन के इन बयानों ने देश के कुछ हिस्सों को प्रभावित किया, लेकिन न्यूयॉर्क जैसे प्रमुख महानगरों में तनाव को भड़काया है, जहां हजारों भारतीय नागरिकों सहित अनेकों कई अप्रवासी रहते और काम करते हैं।

लेविट ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने सीमा पर संप्रभुता बहाल की है। उन्होंने आधुनिक अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़ी और सबसे तेज राष्ट्रीय सुरक्षा विजय हासिल की है। उन्होंने कहा कि अवैध क्रॉसिंग में निरंतर गिरावट शानदार नतीजे हैं।

--आईएएनएस

 

 

