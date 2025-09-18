West Indies Squad 2025 : नेपाल के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए वेस्टइंडीज टीम का ऐलान, अकील होसेन पहली बार करेंगे कप्तानी

अन्तरराष्ट्रीय

Sep 18, 2025, 12:01 PM
नेपाल के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए वेस्टइंडीज टीम का ऐलान, अकील होसेन पहली बार करेंगे कप्तानी

बारबाडोस: वेस्टइंडीज ने नेपाल के खिलाफ इस महीने के आखिर में शारजाह में होने वाली तीन मैचों की टी20 सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। इसमें पांच ऐसे खिलाड़ी शामिल हैं, जिन्होंने अभी तक कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है।

कप्तान शाई होप समेत कई सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया गया है। टीम की कप्तानी बाएं हाथ के स्पिनर अकील होसेन करेंगे, जो किसी भी फॉर्मेट में वेस्टइंडीज की कप्तानी करने वाले पहले खिलाड़ी होंगे।

टीम में नए खिलाड़ियों में टॉप-ऑर्डर बल्लेबाज एकेम ऑगस्टे, बैटिंग ऑलराउंडर नवीन बिदाईसी, लेग स्पिनर जिशान मोतारा, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज रेमन सिमोंड्स और विकेटकीपर-बल्लेबाज अमीर जंगू शामिल हैं।

बल्लेबाज करीमा गोरे को भी टीम में शामिल किया गया है, जो पहले अमेरिका की ओर से आठ टी20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं, लेकिन वेस्टइंडीज के लिए अभी डेब्यू नहीं किया है।

गोरे ने सीपीएल 2025 में एंटीगुआ एंड बारबुडा फाल्कन्स के लिए 11 मैचों में 219 रन बनाकर चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा था।

अकील होसेन के अलावा, टीम में अनुभवी खिलाड़ी जैसे जेसन होल्डर, काइल मेयर्स, फेबियन एलन और ओबेड मैकॉय शामिल हैं। साथ ही, ज्वेल एंड्र्यू, जेडिया ब्लेड्स, कीसी कार्टे और शमर स्प्रिंगर जैसे युवा खिलाड़ी अनुभव और नई प्रतिभा के संतुलन को बनाए रखेंगे।

होसेन ने अपनी टीम के साथियों से अधिक टी20 खेली हैं और अब वे वेस्टइंडीज को भविष्य के आईसीसी इवेंट्स के लिए तैयार करने के नए दौर में कप्तानी की भूमिका निभाएंगे।

यह सीरीज दोनों टीमों के बीच प्रतिद्वंद्विता को बढ़ाएगी। अप्रैल 2024 में वेस्टइंडीज-ए ने नेपाल का दौरा किया था, जहां पांच टी20 मैचों की सीरीज में मेहमान टीम ने जीत हासिल की, लेकिन मेजबान टीम ने दो मैच जीतकर इस फॉर्मेट में अपनी शानदार प्रगति दिखाई।

शारजाह में यह सीरीज 27 सितंबर से शुरू होगी, उसके बाद 29 और 30 सितंबर को मैच होंगे। यह नए खिलाड़ियों के लिए इंटरनेशनल स्तर पर अपनी पहचान बनाने का मौका होगा, जबकि नेपाल पिछले साल की तरह इस बार भी बड़ी टीमों को हराने की कोशिश करेगा।

वेस्टइंडीज टीम: अकील होसेन (कप्तान), फेबियन एलन, ज्वेल एंड्रयू, अकीम ऑगस्टे, नवीन बिदाईसी, जेडिया ब्लेड्स, कीसी कार्टे, करीमा गोरे, जेसन होल्डर, अमीर जंगू, काइल मेयर्स, ओबेड मैककॉय, जिशान मोतारा, रैमॉन सिमोंड्स, शमार स्प्रिंगर।

 

 

Nepal T20 SeriesJason HolderWest Indies CricketAkil HoseinKyle MayersNew Players Debutcricket news

