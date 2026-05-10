China France Relations : वांग यी ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति के विदेश मामलों के सलाहकार के साथ वार्ता की

बीजिंग: चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने 8 मई को पेइचिंग में फ्रांसीसी राष्ट्रपति के विदेश मामलों के सलाहकार इमैनुएल बोन के साथ वार्ता की।

वांग यी ने कहा कि दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों का रणनीतिक मार्गदर्शन द्विपक्षीय संबंधों के उच्च स्तर और विशिष्टता को दर्शाता है। चीन और फ्रांस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य और स्वतंत्र प्रमुख देशों के रूप में अंतरराष्ट्रीय शांति, स्थिरता और विकास बनाए रखने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी रखते हैं।

उम्मीद है कि फ्रांस एक चीन सिद्धांत का पालन करने के लिए ठोस कार्रवाई करेगा। उम्मीद है कि फ्रांस यूरोपीय संघ को चीन के बारे में सही और तर्कसंगत समझ विकसित करने और चीन के साथ व्यावहारिक और खुले आर्थिक व व्यापारिक नीतियां अपनाने के लिए प्रेरित करेगा।

बोन ने कहा कि फ्रांस एक चीन नीति का पालन करता है और वैश्विक संकटों के रचनात्मक समाधान खोजने के लिए चीन के साथ मिलकर काम करने की उम्मीद करता है। फ्रांस यूरोप-चीन संवाद और सहयोग को आगे बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है।

(साभार – चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस