अन्तरराष्ट्रीय

Vinay Kwatra Meeting : भारतीय राजदूत ने अमेरिकी सहायक विदेश मंत्री पॉल कपूर से की मुलाकात, चार दिनों में दूसरी बैठक

विनय क्वात्रा और पॉल कपूर की वाशिंगटन में मुलाकात, भारत-अमेरिका संबंधों को मजबूती पर जोर
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 08, 2025, 07:38 AM
भारतीय राजदूत ने अमेरिकी सहायक विदेश मंत्री पॉल कपूर से की मुलाकात, चार दिनों में दूसरी बैठक

वाशिंगटन: भारत के अमेरिका में राजदूत विनय क्वात्रा ने अमेरिका के दक्षिण और मध्य एशिया मामलों के सहायक विदेश मंत्री पॉल कपूर से वाशिंगटन स्थित ऑफिस में मुलाकात की। यह उनकी चार दिनों में दूसरी मुलाकात थी।

स्टेट डिपार्टमेंट के दक्षिण और मध्य एशिया विभाग ने ‘एक्स’ पर बताया कि पॉल कपूर ने क्वात्रा के साथ भारत-अमेरिका साझेदारी को आगे बढ़ाने पर बातचीत की और आगे भी बातचीत जारी रखने की इच्छा जताई।

इससे पहले सोमवार को क्वात्रा ने वाशिंगटन स्थित अपने आवास पर कपूर की मेज़बानी की थी। क्वात्रा ने भी ‘एक्स’ पर लिखा था कि उन्होंने पॉल कपूर के साथ भारत-अमेरिका संबंधों को और मजबूत करने पर सार्थक चर्चा की।

उनकी दूसरी मुलाकात ऐसे दिन हुई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह जल्द ही भारत की यात्रा करना चाहते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना मित्र बताते हुए उनकी प्रशंसा की।

ट्रम्प ने कहा, “वह मेरे मित्र हैं और हम बात करते रहते हैं। उन्होंने मुझे आने के लिए कहा है। मैं जाने की योजना बनाऊँगा। वह एक महान व्यक्ति हैं।”

जब उनसे पूछा गया कि क्या यह यात्रा अगले साल हो सकती है, तो ट्रंप ने कहा, “संभव है।” उन्होंने 2020 में अपनी भारत यात्रा की याद भी की और उसे शानदार बताया।

पॉल कपूर एक भारतीय मूल के सुरक्षा विशेषज्ञ हैं। इससे पहले वे 2020-21 के दौरान स्टेट डिपार्टमेंट में दक्षिण और मध्य एशिया, इंडो-पैसिफिक रणनीति और भारत-अमेरिका संबंधों से जुड़े मुद्दों पर काम कर चुके हैं। वे दोनों देशों के बीच रक्षा और रणनीतिक बातचीत को आगे बढ़ाने में भी शामिल रहे हैं।

कपूर ने अपनी नियुक्ति के समय कहा था कि उनका जीवन मानो “एक चक्र पूरा कर रहा है”, क्योंकि उनका जन्म नई दिल्ली में हुआ था, लेकिन उनका पालन-पोषण अमेरिका में हुआ। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका करियर उन्हें फिर उसी देश से महत्वपूर्ण रूप में जोड़ देगा जहां उनका जन्म हुआ था।

भारत और अमेरिका के संबंधों पर बोलते हुए कपूर ने कहा था कि दोनों देशों की कई साझा प्राथमिकताएं हैं — जैसे इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में स्वतंत्र माहौल बनाए रखना, व्यापार बढ़ाना, तकनीक और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना आदि।

पाकिस्तान को लेकर उन्होंने कहा था कि जहाँ अमेरिका के हितों के अनुरूप होगा, वहाँ सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर विचार किया जाएगा।

यह विभाग दक्षिण और मध्य एशिया क्षेत्र में अमेरिका की सुरक्षा, आर्थिक सहयोग, आतंकवाद-रोधी रणनीति और बुनियादी ढांचे से जुड़े नीतिगत निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

--आईएएनएस

 

 

foreign policyIndo-PacificPaul KapurWashington NewsdiplomacyIndia-US relationsVinay Kwatra

Related posts

Loading...

More from author

Loading...