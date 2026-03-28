Venezuela US Relations : अमेरिका में डिप्लोमेटिक मिशन बना रहा है वेनेजुएला

काराकास: वेनेजुएला के विदेश मंत्रालय ने घोषणा की है कि अमेरिका में वेनेजुएला का डिप्लोमेटिक मिशन बनाने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल अभी वॉशिंगटन में है।

प्रतिनिधिमंडल में यूरोप और उत्तरी अमेरिका के उप विदेश मंत्री ओलिवर ब्लैंको के साथ फेलिक्स प्लासेंसिया भी शामिल हैं। इन्हें अमेरिका में वेनेजुएला दूतावास का कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया गया है।

सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो में ब्लैंको ने कहा कि डेलीगेशन ने वर्किंग एजेंडा के हिस्से के तौर पर अमेरिका के डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्रिस्टोफर लैंडौ और दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की हैं।

न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, प्लासेंसिया ने कहा कि इस दौरे का मकसद वेनेजुएला के नागरिकों की चिंता वाले मुद्दों को सुलझाना है।

वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने इस हफ्ते की शुरुआत में ऐलान किया था कि डेलीगेशन अमेरिका में डिप्लोमेटिक मिशन का ऑपरेशन फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। यह 5 मार्च को काराकास और वॉशिंगटन के बीच सालों के ब्रेकडाउन के बाद डिप्लोमैटिक संबंध को फिर से शुरू करने के लिए हुए एक समझौते के बाद हुआ है।

रोड्रिगेज ने पिछले हफ्ते कैबिनेट में फेरबदल की भी घोषणा की, जिसमें रक्षा, हाउसिंग व इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए नए मंत्री बनाए गए।

गुस्तावो गोंजालेज लोपेज को रक्षा मंत्री बनाया गया। उन्होंने व्लादिमीर पैड्रिनो लोपेज की जगह ली, जो एक दशक से ज्यादा समय से इस पद पर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे थे।

गोंजालेज लोपेज ने पहले जनवरी में वेनेजुएला पर अमेरिका के हमलों के बाद प्रेसिडेंशियल ऑनर गार्ड के कमांडर के तौर पर काम किया था। रोड्रिगेज ने जॉर्ज मार्केज मोनसाल्वे को हैबिटैट और हाउसिंग मंत्री भी बनाया, जिन्हें वेनेजुएला के लोगों के लिए सम्मानजनक घर का अधिकार पक्का करने का काम सौंपा गया।

रोड्रिगेज के अनुसार, इस फेरबदल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रोलैंडो अल्काला को इलेक्ट्रिक ऊर्जा मंत्री के तौर पर नियुक्त करना भी शामिल था। बता दें, 3 जनवरी को, अमेरिकी सैन्य बलों ने वेनेजुएला के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमला किया। इस दौरान अमेरिकी सेना ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को कब्जे में ले लिया और फिर उन्हें अमेरिका ले गए।

31 जनवरी को, एक अमेरिकी डिप्लोमेटिक मिशन काराकस पहुंचा। इसके बाद दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक संपर्क फिर से शुरू हो गए।

--आईएएनएस