Venezuela News : गिरफ्तारी के बाद निकोलस मादुरो की न्यूयॉर्क कोर्ट में दूसरी पेशी

न्यूयॉर्क: इस साल जनवरी की शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर काराकस में मिलिट्री रेड के दौरान अमेरिकी सैनिकों ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को कब्जे में ले लिया। कब्जे में लिए जाने के बाद से अब तर मादुरो दूसरी बार न्यूयॉर्क कोर्ट में पेश हुए।

न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक, 5 जनवरी को अपनी पहली पेशी के दौरान, मादुरो ने अपने खिलाफ अमेरिका के सभी आरोपों में खुद को बेकसूर बताया। मादुरो पर ड्रग तस्करी का आरोप है। मादुरो ने कोर्ट को बताया कि उन्हें उनके काराकस घर से "अपहरण" किया गया था और वे वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने हुए हैं।

गुरुवार को, मादुरो के वकील ने कोर्ट में आरोपों को खारिज करने के लिए जज पर दबाव बनाना जारी रखा और तर्क दिया कि अमेरिका मादुरो के कानूनी फीस के भुगतान के लिए वेनेजुएला सरकार के फंड को रोककर उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है।

हालांकि, जज ने मादुरो को अपने कानूनी बचाव के लिए वेनेजुएला के फंड के इस्तेमाल से रोकने के वॉशिंगटन के रुख पर सवाल उठाए, लेकिन केस को खारिज करने से इनकार कर दिया।

बता दें, 3 जनवरी को, अमेरिकी सैन्य बल ने वेनेजुएला के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमला किया और मादुरो और उनकी पत्नी, सिलिया फ्लोरेस को न्यूयॉर्क ले जाने से पहले उन्हें जबरदस्ती पकड़ लिया। ट्रंप के आदेश पर किए गए अमेरिकी हमलों ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय को चौंका दिया है। दुनिया भर में इसकी निंदा हुई और इसे लेकर गंभीर चिंताएं बढ़ गई हैं।

काराकस में पकड़े जाने के बाद से यह दंपत्ति न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में जेल में है।

प्रदर्शकारी कोर्टहाउस के बाहर जमा हुए, जहां कानून प्रवर्तन अधिकारियों की कड़ी सुरक्षा थी, वे नारे लगा रहे थे और मांग कर रहे थे कि मादुरो को तुरंत रिहा किया जाए।

एक युवा प्रदर्शनकारी जैको मुलदून ने सिन्हुआ को बताया, "हम आज यहां निकोलस मादुरो और सिलिया फ्लोरेस के साथ खड़े हैं। हमें लगता है कि आरोप खारिज कर दिए जाने चाहिए और उन्हें रिहा कर दिया जाना चाहिए।"

एक और प्रदर्शनकारी ने कहा कि अमेरिका को किसी दूसरे देश के चुने हुए नेता को कब्जे में लेने का कोई हक नहीं है। वेनेजुएला के लोग चुनौतियों का सामना करने के लिए एकजुट हैं।

मुलडून की नजर में, वेनेजुएला और ईरान के हालात पक्के तौर पर जुड़े हुए हैं, क्योंकि अमेरिका ने दुनिया भर के रिसोर्स पर कब्जा करने के लिए विदेशों में हमले शुरू कर दिए हैं।

उन्होंने कहा, "अमेरिका दुनिया पर अपना दबदबा बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा देश उसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं।"

--आईएएनएस