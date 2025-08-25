वियतनामी उपराष्ट्रपति ने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से की मुलाकात

काठमांडू, 24 अगस्त (आईएएनएस)। वियतनाम की उपराष्ट्रपति वो थी आन्ह शुआन नेपाल के दौरे पर हैं। रविवार को उन्होंने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से शिष्टाचार भेंट की।

दोनों नेताओं की मुलाकात प्रधानमंत्री सिंह दरबार स्थित कार्यालय में हुई।

उपराष्ट्रपति सुआन ने नेपाल की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि वियतनाम नेपाल के साथ पर्यटन और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए उत्सुक है।

प्रधानमंत्री ओली ने वियतनाम की आर्थिक प्रगति और तकनीकी विकास की सराहना करते हुए कहा कि नेपाल वियतनाम के अनुभवों से कृषि और छोटे-मध्यम उद्यमों के क्षेत्र में बहुत कुछ सीखना चाहता है।

इससे पहले वियतनाम की उपराष्ट्रपति आन्ह शुआन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव और विदेश मंत्री डॉ. आरजू राणा देउबा से मुलाकात की थी। मुलाकात में दोनों पक्षों के वरिष्ठ सरकारी अधिकारी शामिल थे।

नेपाल के विदेश मंत्रालय के अनुसार, इस बैठक में व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने, उच्च स्तरीय यात्राओं के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने, नेपाल और वियतनाम के बीच हवाई संपर्क स्थापित करने की संभावना तलाशने, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग को मजबूत करने के साथ-साथ आपसी हित के अन्य मुद्दों सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई।

वियतनाम और नेपाल पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़े हैं। दोनों देशों के बीच पर्यटन संबंधी समझौता उनकी अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम साबित हो सकती है।

वियतनाम के किसी भी बड़े नेता की नेपाल की यह पहली यात्रा है। यात्रा नेपाल और वियतनाम के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। दोनों देश जलविद्युत क्षेत्र में भी निवेश कर चुके हैं। वियतनाम की सोंग दा कॉर्पोरेशन ने नेपाल के कालिका समूह के साथ मिलकर सेती नदी पर तनहु जलविद्युत बांध का निर्माण किया है।

वियतनामी उपराष्ट्रपति झुआन नेपाल की तीन दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर शनिवार को काठमांडू पहुंचीं थी। वह 25 अगस्त को स्वदेश लौटेंगी।

