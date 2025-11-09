वियतनाम में सैंडविच खाकर बीमार पड़े 162 लोग, अधिकारियों ने शुरू की जांच

हनोई, 9 नवंबर (आईएएनएस)। वियतनाम में दो दुकानों से आए फूड पॉइजनिंग के मामले में 162 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार वियतनाम के दक्षिणी केंद्र हो ची मिन्ह सिटी में एक ही ब्रांड की दो वियतनामी सैंडविच दुकानों से जुड़े खाद्य विषाक्तता का मामला सामने आया है।

फूड प्वाइजनिंग के शिकार लोगों में से अधिकांश पीड़ितों को मतली, उल्टी, पेट दर्द, दस्त, बुखार और अलग-अलग स्तर की थकान का अनुभव हुआ। अस्पताल में भर्ती मरीजों में से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है।

न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार एक गर्भवती महिला भी इसकी चपेट में आ गई। गर्भवती महिला को समय से पहले डिलिवरी करवाना पड़ सकता है। वहीं एक मरीज के ब्लड सैंपल में साल्मोनेला पाया गया।

रिपोर्ट के अनुसार, इलाज के बाद 105 मरीजों को छुट्टी दे दी गई है, जबकि 57 अभी भी डॉक्टरों की निगरानी में हैं। अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा है। स्थानीय अधिकारियों ने दोनों दुकानों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है।

अधिकारियों की तरफ से मामले की जांच की जा रही है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर खाने का सामान पुराना तो नहीं है।

बता दें कि साल 2024 में वियतनाम से एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जिसमें दक्षिणी वियतनाम में एक दुकान से बान्ह मी सैंडविच खाने के बाद 500 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए थे। इन सभी लोगों को फूड पॉइजनिंग की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया।

हालांकि, इस घटना के बाद डोंग नाई प्रांत में स्थित इस बेकरी को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था। मामले में शुरुआती जांच से पता चला कि दुकान का सामान खाद्य सुरक्षा मानकों पर खरा नहीं उतरा था।

