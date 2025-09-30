वियतनाम में बुआलोई तूफान का कहर, मौत का आंकड़ा 11 तक पहुंचा; 33 घायल और 13 लापता

हनोई, 29 सितंबर (आईएएनएस)। वियतनाम में बुआलोई तूफान ने भारी तबाही मचा दी है। बुआलोई तूफान की चपेट में आने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है, जबकि 13 लोग अभी भी लापता हैं। स्थानीय दैनिक समाचार पत्र के अनुसार 33 लोग घायल हैं।

उत्तरी वियतनाम के निन्ह बिन्ह प्रांत में छह लोगों की मौत हो गई और सात अन्य घायल हो गए। न्यूज एजेंसी सिन्हुआ ने न्हान दान (पीपुल्स) के हवाले से बताया कि पूरे प्रांत में 10 घर ढह गए और 10 अन्य की छतें उड़ गईं।

स्थानीय मीडिया आउटलेट वीएनएक्सप्रेस ने प्रांतीय कृषि एवं पर्यावरण विभाग के हवाले से बताया कि लगभग 30 बिजली के खंभे गिर गए, जबकि कई पेड़ और चावल के बड़े खेत जमींदोज हो गए।

कृषि एवं पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार, सोमवार सुबह तक क्वांग त्रि और जिया लाई प्रांतों में 17 लोग लापता हैं।

ह्यू नाम के एक शहर और थान होआ प्रांत में बाढ़ और पेड़ गिरने से दो लोगों की मौत की खबर है। संयंत्र के एक प्रतिनिधि ने यह जानकारी दी कि रविवार रात करीब 10 बजे, भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण सेंट्रल हा तिन्ह प्रांत में स्थित एक ताप विद्युत संयंत्र की कोयला भंडारण छत ढह गई। इसकी मरम्मत में कई महीने लगने की उम्मीद है।

बता दें, टाइफून रागासा के बाद अब बुआलोई ने इस साल कहर बरसाया है। ऐसे में बुआलोई वियतनाम को प्रभावित करने वाला दसवां टाइफून बन सकता है।

रिपोर्ट के अनुसार स्थानीय अधिकारियों को पूर्वानुमानों पर कड़ी नजर रखने, मछली पकड़ने वाले जहाजों को आश्रय लेने के लिए सतर्क करने, बचाव दल और उपकरण जुटाने, और लोगों व संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही स्थिति को लेकर संबंधित मंत्रालय को नियमित रिपोर्ट भी देते रहना है।

महीने की शुरुआत में, टाइफून रागासा ने वियतनाम में दस्तक दी थी। देश के उत्तरी और मध्य क्षेत्रों के कई तटीय इलाकों में जहाजों के समुद्र में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।

अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि मूसलाधार बारिश से निचले इलाकों में बाढ़ आ सकती है। इसके अलावा खड़ी ढलानों पर भूस्खलन की संभावना भी जताई गई है।

