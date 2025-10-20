अन्तरराष्ट्रीय

वियतनाम की शीर्ष विधायिका 10वें सत्र में 53 विधेयक और प्रस्ताव पारित करेगी

Oct 20, 2025, 11:05 AM

हनोई, 20 अक्टूबर (आईएएनएस)। वियतनाम की 15वीं राष्ट्रीय असेंबली (एनए) का 10वां सत्र सोमवार को यहां शुरू हुआ, जिसमें सांसदों द्वारा 53 विधेयकों और प्रस्तावों को पारित किए जाने की उम्मीद है, स्थानीय दैनिक येन जेन ने यह जानकारी दी।

सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, यह बैठक, जो 2021-2026 के कार्यकाल की अंतिम बैठक भी है, रणनीतिक महत्व के मुद्दों सहित कई मुद्दों की समीक्षा, चर्चा और निर्णय लेगी।

अपने उद्घाटन भाषण में, एनए अध्यक्ष त्रान थान मान ने कहा कि यह एनए सत्रों के इतिहास में विधायी कार्यों की सबसे बड़ी संख्या का प्रतिनिधित्व करता है।

अध्यक्ष के अनुसार, मसौदा कानूनों में लगभग सभी प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिनमें कई नए मुद्दे भी शामिल हैं और इसका उद्देश्य पार्टी के नए दिशानिर्देशों और प्रस्तावों को शीघ्रता से संस्थागत रूप देना है।

उन्होंने कहा कि ये कानून विशेष रूप से भूमि, निवेश, योजना, निर्माण, पर्यावरण और ऊर्जा क्षेत्र जैसी संस्थागत बाधाओं को दूर करने पर केंद्रित हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, एजेंडे में 2021-2030 की अवधि के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान में समायोजन, कार्मिक मामले और 14वीं राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस में प्रस्तुत किए जाने वाले मसौदा दस्तावेजों पर फीडबैक भी शामिल हैं।

वियतनाम समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, 40 कार्यदिवसों तक चलने वाला यह सत्र 11 दिसंबर तक चलेगा।

स्थानीय समाचार पत्र येन जेन (पीपुल्स) के अनुसार, वियतनाम 1 जनवरी, 2026 से देश भर में सभी सरकारी संपत्तियों की एक व्यापक सूची तैयार करेगा।

रिपोर्ट के अनुसार, इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन का आधुनिकीकरण करना और देश के आर्थिक विकास के एक नए चरण में प्रवेश करने के साथ ही राजकोषीय पारदर्शिता में सुधार करना है।

इस सूची में सरकारी एजेंसियों, सार्वजनिक संस्थानों और राज्य द्वारा वित्त पोषित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं द्वारा प्रबंधित सभी संपत्तियां शामिल होंगी।

यह डेटा संसाधन आवंटन को अनुकूलित करने, संपत्ति के उपयोग को बढ़ाने और सामाजिक-आर्थिक विकास रणनीतियों का समर्थन करने के लिए आधार का काम करेगा।

--आईएएनएस

केआर/

