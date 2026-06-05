वायुसेना प्रमुख की फ्रांस यात्रा, मजबूत हुई दोनों देशों के बीच रक्षा साझेदारी

नई दिल्ली, 5 जून (आईएएनएस)। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने फ्रांस की तीन दिवसीय आधिकारिक यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न कर ली है। इस दौरान दोनों देशों के बीच दशकों पुरानी सामरिक और रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया।

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गौरतलब है कि वायुसेना प्रमुख का यह दौरा ऐसे समय में हुआ है जब भारत और फ्रांस के बीच 114 राफेल लड़ाकू विमानों की संभावित मेगा डील को लेकर महत्वपूर्ण प्रगति हो रही है। फ्रांस की वायु एवं अंतरिक्ष सेना के मुख्यालय बालार्ड में एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने फ्रांसीसी वायु एवं अंतरिक्ष सेना प्रमुख जनरल जेरोम बेलांजे के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इस अवसर पर उनका सैन्य सम्मान के साथ गार्ड ऑफ ऑनर देकर स्वागत किया गया। दोनों पक्षों ने वायु सेनाओं के बीच परिचालन सहयोग, संयुक्त प्रशिक्षण, तकनीकी आदान-प्रदान और भविष्य की साझेदारी को और व्यापक बनाने पर चर्चा की।

यात्रा के दौरान वायु सेना प्रमुख ने फ्रांस के राष्ट्रपति के सैन्य स्टाफ प्रमुख जनरल विन्सेंट गिरो से भी मुलाकात की। उन्होंने पेरिस स्थित प्रतिष्ठित सैन्य शिक्षण संस्थान 'एकोल द गेर' और 'एकोल मिलिटेयर' में अधिकारियों को संबोधित किया। इस दौरान भारत से विनिमय कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अधिकारी कैडेट भी मौजूद रहे।

एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने मोंट-दे-मार्सां एयर कॉम्बैट सेंटर का दौरा कर वहां की परिचालन क्षमताओं का अवलोकन किया। इसके अलावा उन्होंने ऑरलियॉं एयर बेस से ए-400एम सैन्य परिवहन विमान में परिचयात्मक उड़ान भी भरी। वायुसेना प्रमुख के इस कदम से दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग और पारस्परिक समझ को बढ़ावा मिला। दौरे का एक महत्वपूर्ण पहलू फ्रांस की प्रमुख रक्षा कंपनियों के साथ बैठकें रहीं।

वायुसेना प्रमुख ने डसॉल्ट एविएशन, थेल्स, सफ्रान और एमबीडीए के वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इन चर्चाओं में रक्षा उत्पादन, तकनीकी सहयोग, स्वदेशीकरण और 'मेक इन इंडिया' पहल को आगे बढ़ाने के अवसरों पर विशेष ध्यान दिया गया।

गौरतलब है कि भारत और फ्रांस के बीच प्रस्तावित 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा जारी है। जानकारी के अनुसार, भारत ने 1 जून को फ्रांसीसी सरकार को लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए की सरकार-से-सरकार डील के लिए लेटर ऑफ रिक्वेस्ट (एलओआर) जारी किया है। प्रस्तावित सौदे के तहत 114 में से 94 राफेल विमानों का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। इसके लिए फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट एविएशन किसी भारतीय साझेदार के साथ मिलकर उत्पादन करेगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि एयर चीफ मार्शल एपी सिंह का यह दौरा न केवल भारत-फ्रांस रक्षा संबंधों को नई दिशा देगा, बल्कि भारतीय वायुसेना के आधुनिकीकरण, अत्याधुनिक तकनीक के हस्तांतरण और देश में रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देने की दिशा में भी महत्वपूर्ण साबित होगा।

--आईएएनएस

जीसीबी/एसके